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Извержение вулкана на испанском острове Пальма сняли на видео

Извержение вулкана на испанском острове Пальма сняли на видео - РИА Новости, 19.09.2021

Извержение вулкана на испанском острове Пальма сняли на видео

Появилось видео с извержением вулкана Тенегия на испанском острове Пальма в Атлантическом океане. РИА Новости, 19.09.2021

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в мире

испания

канарские острова

атлантический океан

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Появилось видео с извержением вулкана Тенегия на испанском острове Пальма в Атлантическом океане.На кадрах виден столб дыма, поднимающийся из-за горы. На другом ролике, снятом очевидцами на трассе, запечатлен выброс лавы во время извержения и поднимающиеся клубы дыма.О начале извержения сообщил в твиттере Вулканологический институт Канарских островов (INVOLCAN). Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью.Ранее Национальный географический институт Испании зафиксировал рост сейсмической активности на Пальме. В предыдущий раз вулкан извергался в 1971 году.

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2021

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Извержение вулкана на канарском острове Пальма На Пальме, где идет извержение вулкана, начались эвакуации малоподвижных граждан. Региональные дороги перекрыты. 2021-09-19T18:12 true PT0M10S

Природный пожар после извержения вулкана на Пальме В соцсетях появляются новые кадры с канарской Пальмы, где началось извержение вулкана. Аэропорт острова не затронут и продолжат работать. Испанский премьер Санчес отложил визит на Генассаблею ООН в Нью-Йорк и едет на Канары. 2021-09-19T18:12 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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