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Извержение вулкана на испанском острове Пальма сняли на видео
Извержение вулкана на испанском острове Пальма сняли на видео - РИА Новости, 19.09.2021
Извержение вулкана на испанском острове Пальма сняли на видео
Появилось видео с извержением вулкана Тенегия на испанском острове Пальма в Атлантическом океане. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:12
2021-09-19T18:12
2021-09-19T21:44
в мире
испания
канарские острова
атлантический океан
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Появилось видео с извержением вулкана Тенегия на испанском острове Пальма в Атлантическом океане.На кадрах виден столб дыма, поднимающийся из-за горы. На другом ролике, снятом очевидцами на трассе, запечатлен выброс лавы во время извержения и поднимающиеся клубы дыма.О начале извержения сообщил в твиттере Вулканологический институт Канарских островов (INVOLCAN). Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью.Ранее Национальный географический институт Испании зафиксировал рост сейсмической активности на Пальме. В предыдущий раз вулкан извергался в 1971 году.
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РИА Новости
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Извержение вулкана на канарском острове Пальма
На Пальме, где идет извержение вулкана, начались эвакуации малоподвижных граждан. Региональные дороги перекрыты.
2021-09-19T18:12
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Природный пожар после извержения вулкана на Пальме
В соцсетях появляются новые кадры с канарской Пальмы, где началось извержение вулкана. Аэропорт острова не затронут и продолжат работать. Испанский премьер Санчес отложил визит на Генассаблею ООН в Нью-Йорк и едет на Канары.
2021-09-19T18:12
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РИА Новости
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в мире, испания, канарские острова, атлантический океан, видео
18:12 19.09.2021 (обновлено: 21:44 19.09.2021)
Извержение вулкана на испанском острове Пальма сняли на видео
Извержение вулкана на испанском острове Пальма сняли на видео