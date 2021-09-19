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На Канарских островах началось извержение вулкана
На Канарских островах началось извержение вулкана - РИА Новости, 19.09.2021
На Канарских островах началось извержение вулкана
Извержение вулкана началось на острове Пальма (Канарские острова, Испания), сообщает Вулканологический институт Канар (INVOLCAN). РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:22
2021-09-19T17:22
2021-09-19T18:44
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МАДРИД, 19 сен — РИА Новости. Извержение вулкана началось на острове Пальма (Канарские острова, Испания), сообщает Вулканологический институт Канар (INVOLCAN)."Извержение только что началось на Пальме", — сообщил институт на своей странице в Twitter.Институт в соцсетях опубликовал кадры извержения.Уровень угрозы повышен с желтого до оранжевого. Региональные дороги перекрыты.Ранее Национальный географический институт Испании зафиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, власти начали эвакуацию людей с ограниченной подвижностью.Институт сообщил, что зафиксировал более 25 тысяч землетрясений за неделю в районе вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма. Самый мощный толчок — 4,2 по шкале Рихтера — произошел в воскресенье.В последний раз извержение вулкана на Пальме — вулкана Тенегия — происходило в 1971 году.
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в мире, испания, канарские острова
17:22 19.09.2021 (обновлено: 18:44 19.09.2021)
На Канарских островах началось извержение вулкана
На Канарских островах в Испании началось извержение вулкана
МАДРИД, 19 сен — РИА Новости.
Извержение вулкана началось на острове Пальма (Канарские острова
, Испания
), сообщает Вулканологический институт Канар (INVOLCAN).
"Извержение только что началось на Пальме", — сообщил институт на своей странице в Twitter.
Институт в соцсетях опубликовал кадры извержения.
Уровень угрозы повышен с желтого до оранжевого. Региональные дороги перекрыты.
Ранее Национальный географический институт Испании зафиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, власти начали эвакуацию людей с ограниченной подвижностью.
Институт сообщил, что зафиксировал более 25 тысяч землетрясений за неделю в районе вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма. Самый мощный толчок — 4,2 по шкале Рихтера — произошел в воскресенье.
В последний раз извержение вулкана на Пальме — вулкана Тенегия — происходило в 1971 году.