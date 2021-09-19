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Володин лидирует на выборах в Саратовском одномандатном округе
Володин лидирует на выборах в Саратовском одномандатном округе - РИА Новости, 19.09.2021
Володин лидирует на выборах в Саратовском одномандатном округе
Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует на выборах в саратовском одномандатном округе, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 1,68%... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:21
2021-09-19T21:21
2021-09-19T21:22
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует на выборах в саратовском одномандатном округе, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 1,68% протоколов.На данный момент Володин набирает 75,21% голосов.
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политика, госдума рф, вячеслав володин
21:21 19.09.2021 (обновлено: 21:22 19.09.2021)
Володин лидирует на выборах в Саратовском одномандатном округе
Володин лидирует на выборах в Саратовском одномандатном округе с 75,21 процента голосов