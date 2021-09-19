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Володин лидирует на выборах в Саратовском одномандатном округе

Володин лидирует на выборах в Саратовском одномандатном округе - РИА Новости, 19.09.2021

Володин лидирует на выборах в Саратовском одномандатном округе

Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует на выборах в саратовском одномандатном округе, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 1,68%... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:21

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выборы в государственную думу

политика

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует на выборах в саратовском одномандатном округе, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 1,68% протоколов.На данный момент Володин набирает 75,21% голосов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, вячеслав володин