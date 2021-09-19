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Все военнослужащие ЦВО проголосовали на выборах в Госдуму
Все военнослужащие ЦВО проголосовали на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Все военнослужащие ЦВО проголосовали на выборах в Госдуму
Все военнослужащие Центрального военного округа проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:51
2021-09-19T16:51
2021-09-19T16:51
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
центральный военный округ
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Все военнослужащие Центрального военного округа проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает Минобороны РФ."Все военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа проголосовали на избирательных участках в рамках единого дня голосования по выбору депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и высших должностных лиц субъектов РФ", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщало, что голосование завершили все военнослужащие Восточного военного округа.Добавляется, что во время голосования на избирательных участках в воинских частях строго соблюдались противоэпидемические требования.
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политика, госдума рф, центральный военный округ, россия
Все военнослужащие ЦВО проголосовали на выборах в Госдуму
Все военнослужащие Центрального военного округа проголосовали на выборах в Госдуму