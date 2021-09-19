https://ria.ru/20210919/voennye-1750775641.html
Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах
Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах
Все военнослужащие Восточного военного округа проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:48
2021-09-19T12:48
2021-09-19T12:48
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
восточный военный округ
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Все военнослужащие Восточного военного округа проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает в воскресенье Минобороны России."Все военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа проголосовали на избирательных участках в рамках Единого дня голосования по выбору депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.Добавляется, что во время голосования на избирательных участках в воинских частях строго соблюдались противоэпидемические требования.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, госдума рф, восточный военный округ, россия
Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах
Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах в Госдуму