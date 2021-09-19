https://ria.ru/20210919/voennye-1750775641.html

Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах

Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах

Все военнослужащие Восточного военного округа проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:48

2021-09-19T12:48

2021-09-19T12:48

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

восточный военный округ

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750774198_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_fe0e1dbfeecc16e01632d878708a342d.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Все военнослужащие Восточного военного округа проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает в воскресенье Минобороны России."Все военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа проголосовали на избирательных участках в рамках Единого дня голосования по выбору депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.Добавляется, что во время голосования на избирательных участках в воинских частях строго соблюдались противоэпидемические требования.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, восточный военный округ, россия