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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/voennye-1750775641.html
Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах
Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах
Все военнослужащие Восточного военного округа проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:48
2021-09-19T12:48
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
восточный военный округ
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Все военнослужащие Восточного военного округа проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает в воскресенье Минобороны России."Все военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа проголосовали на избирательных участках в рамках Единого дня голосования по выбору депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.Добавляется, что во время голосования на избирательных участках в воинских частях строго соблюдались противоэпидемические требования.
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политика, госдума рф, восточный военный округ, россия
12:48 19.09.2021
 
Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах

Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Урна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Все военнослужащие Восточного военного округа проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает в воскресенье Минобороны России.
"Все военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа проголосовали на избирательных участках в рамках Единого дня голосования по выбору депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Добавляется, что во время голосования на избирательных участках в воинских частях строго соблюдались противоэпидемические требования.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФВосточный военный округРоссия
 
 
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