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"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода - РИА Новости, 19.09.2021
"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
Японец Юки Токунага рассказал в своей статье в журнале Daily Shincho о впечатлениях от российской минеральной воды после "странного" путешествия на Северный... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T02:27
2021-09-19T02:27
в мире
кисловодск
япония
ессентуки
россия
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Японец Юки Токунага рассказал в своей статье в журнале Daily Shincho о впечатлениях от российской минеральной воды после "странного" путешествия на Северный Кавказ.Как пишет автор, он отправился к источникам в регионе после просьбы своего учителя по чайной церемонии поискать в России хорошую воду для проведения чайного форума. В Пятигорске Токунага встретил местного таксиста, который решил познакомить его с местными источниками и показать, "как здесь наслаждаться водой".Для этого он отвез гостя в Ессентуки. "У питьевой галереи собралось много людей — все ходят с бутылкой или стаканчиком в руке. С улыбкой на лице таксист предложил начать с более мягкой воды, поэтому я набрал № 2 в стаканчик, выпил его залпом и тут же закашлялся. Вода — соленая. Я никогда не пил настолько соленую и при этом газированную воду. Более того, это был самый легкий вариант", - поделился впечатлениями автор.Вкус воды № 4 показался Токунаге более насыщенным, но для него она оказалась сильно газированной и обжигающей. При этом таксист, по словам японца, "с самодовольным видом" спросил его о том, стоит ли пробовать воду № 17, которая "намного крепче"."Неприятно, когда ты пьешь простую воду, тебе говорят: "У тебя ничего не выйдет, сдавайся". Я залпом допил тип № 4, которого налил слишком много, и направился к крану № 17. Но при этом набрал умеренное количество. № 17 — это не вода. То есть это, конечно, вода, но она настолько соленая, что возникает ощущение, как будто соль немного разбавили жидкостью. Газ только усиливает этот вкус, поэтому я не был готов выпить ее залпом, как в случае с № 4", - пишет Токунага.При этом другие посетители, по его словам, спокойно пили воду № 17. Сам японец "отхлебнул немного и остатки незаметно вылил". Не найдя подходящую для чая воду в Ессентуках, Токунага решил отправиться в Кисловодск.Питьевая галерея в Кисловодске поразила воображение японца, а сама постройка напоминала дворец с источником и несколькими кранами. "Вкус отличается настолько, что поймет даже неискушенный человек. Сначала я попробовал воду, которая напоминала железо. Было ощущение, что пьешь из ржавого крана. Вкусовые ощущения отличаются от воды в Ессентуках, но поскольку она также газированная, для чая не подойдет", - рассказал он.После возвращения в Москву Токунага позвонил своему наставнику и извинился за то, что не смог найти воду, идеально подходящую для чая. При этом его учитель удивился тому, что японец для этой цели отправился к минеральным источникам, пояснив, что просил поискать обычную магазинную воду в пластиковых бутылках."Стыдно за то, что я все не так понял и специально полетел на Кавказ", - заключил Токунага.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210829/sladosti-1747713646.html
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в мире, кисловодск, япония, ессентуки, россия
02:27 19.09.2021
 
"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода

Японский турист Токунага признался, что его удивила российская минеральная вода

© DepositphotosНарзанная галерея в Кисловодске
Нарзанная галерея в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Depositphotos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Японец Юки Токунага рассказал в своей статье в журнале Daily Shincho о впечатлениях от российской минеральной воды после "странного" путешествия на Северный Кавказ.
Как пишет автор, он отправился к источникам в регионе после просьбы своего учителя по чайной церемонии поискать в России хорошую воду для проведения чайного форума. В Пятигорске Токунага встретил местного таксиста, который решил познакомить его с местными источниками и показать, "как здесь наслаждаться водой".
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Для этого он отвез гостя в Ессентуки. "У питьевой галереи собралось много людей — все ходят с бутылкой или стаканчиком в руке. С улыбкой на лице таксист предложил начать с более мягкой воды, поэтому я набрал № 2 в стаканчик, выпил его залпом и тут же закашлялся. Вода — соленая. Я никогда не пил настолько соленую и при этом газированную воду. Более того, это был самый легкий вариант", - поделился впечатлениями автор.
Вкус воды № 4 показался Токунаге более насыщенным, но для него она оказалась сильно газированной и обжигающей. При этом таксист, по словам японца, "с самодовольным видом" спросил его о том, стоит ли пробовать воду № 17, которая "намного крепче".
"Неприятно, когда ты пьешь простую воду, тебе говорят: "У тебя ничего не выйдет, сдавайся". Я залпом допил тип № 4, которого налил слишком много, и направился к крану № 17. Но при этом набрал умеренное количество. № 17 — это не вода. То есть это, конечно, вода, но она настолько соленая, что возникает ощущение, как будто соль немного разбавили жидкостью. Газ только усиливает этот вкус, поэтому я не был готов выпить ее залпом, как в случае с № 4", - пишет Токунага.
При этом другие посетители, по его словам, спокойно пили воду № 17. Сам японец "отхлебнул немного и остатки незаметно вылил". Не найдя подходящую для чая воду в Ессентуках, Токунага решил отправиться в Кисловодск.
Питьевая галерея в Кисловодске поразила воображение японца, а сама постройка напоминала дворец с источником и несколькими кранами. "Вкус отличается настолько, что поймет даже неискушенный человек. Сначала я попробовал воду, которая напоминала железо. Было ощущение, что пьешь из ржавого крана. Вкусовые ощущения отличаются от воды в Ессентуках, но поскольку она также газированная, для чая не подойдет", - рассказал он.
После возвращения в Москву Токунага позвонил своему наставнику и извинился за то, что не смог найти воду, идеально подходящую для чая. При этом его учитель удивился тому, что японец для этой цели отправился к минеральным источникам, пояснив, что просил поискать обычную магазинную воду в пластиковых бутылках.
"Стыдно за то, что я все не так понял и специально полетел на Кавказ", - заключил Токунага.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Баня - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 03:03
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В миреКисловодскЯпонияЕссентукиРоссия
 
 
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