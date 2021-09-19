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В восьми регионах подтвердились 12 случаев вбросов
В восьми регионах подтвердились 12 случаев вбросов - РИА Новости, 19.09.2021
В восьми регионах подтвердились 12 случаев вбросов
Подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в 8 субъектах России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:33
2021-09-19T19:33
2021-09-19T19:50
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элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в 8 субъектах России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в 8 субъектах РФ. В Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской области. Во всех случаях бюллетени признаны недействительными, работают правоохранительные органы", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.В Адыгее, Брянской, Кемеровской областях освобождены от должности председатели УИК, где зафиксированы факты вброса.
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политика, выборы, кемеровская область, саратовская область, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
19:33 19.09.2021 (обновлено: 19:50 19.09.2021)
В восьми регионах подтвердились 12 случаев вбросов
Памфилова: в восьми регионах зафиксировано 12 случаев вбросов бюллетеней