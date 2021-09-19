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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vbrosy-1750773761.html
Троих председателей УИК, где были вбросы, освободили от должностей
Троих председателей УИК, где были вбросы, освободили от должностей - РИА Новости, 19.09.2021
Троих председателей УИК, где были вбросы, освободили от должностей
Трех председателей участковых комиссий, где был вброс бюллетеней на выборах, уже освободили от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:37
2021-09-19T13:14
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
россия
республика адыгея
брянская область
кемеровская область
саратовская область
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Трех председателей участковых комиссий, где был вброс бюллетеней на выборах, уже освободили от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.Лишились постов руководители УИКов в республике Адыгея, Брянской и Кемеровской области.Всего к этому моменту ЦИК официально подтвердил случаи вбросов в шести регионах. Помимо указанных, это Ивановская, Московская и Саратовская области.Памфилова также потребовала уволить председателя комиссии на Ставрополье, где камеру наблюдения закрывали тряпками."Вот если организатор этого, я не знаю, не сядет в тюрьму, я не знаю, что ещё надо делать", — добавила она.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.По данным на десять часов утра мск, явка по стране составила 35,69 процента.
россия
республика адыгея
брянская область
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политика, госдума рф, россия, республика адыгея, брянская область, кемеровская область, саратовская область, московская область (подмосковье), ивановская область, элла памфилова
12:37 19.09.2021 (обновлено: 13:14 19.09.2021)
 
Троих председателей УИК, где были вбросы, освободили от должностей

Троих председателей участковых избиркомов, где были вбросы, освободили от должностей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года
Экраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Трех председателей участковых комиссий, где был вброс бюллетеней на выборах, уже освободили от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Лишились постов руководители УИКов в республике Адыгея, Брянской и Кемеровской области.
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
Всего к этому моменту ЦИК официально подтвердил случаи вбросов в шести регионах. Помимо указанных, это Ивановская, Московская и Саратовская области.
Памфилова также потребовала уволить председателя комиссии на Ставрополье, где камеру наблюдения закрывали тряпками.
"Вот если организатор этого, я не знаю, не сядет в тюрьму, я не знаю, что ещё надо делать", — добавила она.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
По данным на десять часов утра мск, явка по стране составила 35,69 процента.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
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Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФРоссияРеспублика АдыгеяБрянская областьКемеровская областьСаратовская областьМосковская область (Подмосковье)Ивановская областьЭлла Памфилова
 
 
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