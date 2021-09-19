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Троих председателей УИК, где были вбросы, освободили от должностей

Троих председателей УИК, где были вбросы, освободили от должностей - РИА Новости, 19.09.2021

Троих председателей УИК, где были вбросы, освободили от должностей

Трех председателей участковых комиссий, где был вброс бюллетеней на выборах, уже освободили от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:37

2021-09-19T12:37

2021-09-19T13:14

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

республика адыгея

брянская область

кемеровская область

саратовская область

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Трех председателей участковых комиссий, где был вброс бюллетеней на выборах, уже освободили от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.Лишились постов руководители УИКов в республике Адыгея, Брянской и Кемеровской области.Всего к этому моменту ЦИК официально подтвердил случаи вбросов в шести регионах. Помимо указанных, это Ивановская, Московская и Саратовская области.Памфилова также потребовала уволить председателя комиссии на Ставрополье, где камеру наблюдения закрывали тряпками."Вот если организатор этого, я не знаю, не сядет в тюрьму, я не знаю, что ещё надо делать", — добавила она.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.По данным на десять часов утра мск, явка по стране составила 35,69 процента.

россия

республика адыгея

брянская область

кемеровская область

саратовская область

московская область (подмосковье)

ивановская область

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политика, госдума рф, россия, республика адыгея, брянская область, кемеровская область, саратовская область, московская область (подмосковье), ивановская область, элла памфилова