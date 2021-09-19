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Памфилова развенчала слухи о вбросах бюллетеней на выборах

Памфилова развенчала слухи о вбросах бюллетеней на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Памфилова развенчала слухи о вбросах бюллетеней на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала информацию о случаях вброса бюллетеней на выборах. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:29

2021-09-19T12:29

2021-09-19T12:49

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

элла памфилова

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала информацию о случаях вброса бюллетеней на выборах."Руководитель штаба одной из партий, у которой очень мало наблюдателей, буквально в такой экзальтированной истерике: наблюдаем, перематываем, смотрим, вбросы, вбросы. <...> Мы стали смотреть, жалоб нет. <...> Потом я вспомнила, как ходила голосовать: мне выдали четыре бюллетеня, я их сложила, и у меня не сразу получилось (их опустить в ящик для голосования)", — сказала она.Памфилова пояснила, что в некоторых регионах избирателям выдается до девяти бюллетеней для голосования на выборах разного уровня и их сложно все сразу опустить в ящик. Чтобы убедиться в этом, она предложила журналистам эксперимент: им выдали бумаги, а в информцентре установили урну, как на участках."Это что, вброс? А это расценивалось как вброс", — сказала председатель Центризбиркома после того, как у одного из присутствовавших не сразу и с усилием получилось опустить документы в ящик.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, элла памфилова