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Памфилова развенчала слухи о вбросах бюллетеней на выборах
Памфилова развенчала слухи о вбросах бюллетеней на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова развенчала слухи о вбросах бюллетеней на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала информацию о случаях вброса бюллетеней на выборах. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:29
2021-09-19T12:29
2021-09-19T12:49
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала информацию о случаях вброса бюллетеней на выборах."Руководитель штаба одной из партий, у которой очень мало наблюдателей, буквально в такой экзальтированной истерике: наблюдаем, перематываем, смотрим, вбросы, вбросы. <...> Мы стали смотреть, жалоб нет. <...> Потом я вспомнила, как ходила голосовать: мне выдали четыре бюллетеня, я их сложила, и у меня не сразу получилось (их опустить в ящик для голосования)", — сказала она.Памфилова пояснила, что в некоторых регионах избирателям выдается до девяти бюллетеней для голосования на выборах разного уровня и их сложно все сразу опустить в ящик. Чтобы убедиться в этом, она предложила журналистам эксперимент: им выдали бумаги, а в информцентре установили урну, как на участках."Это что, вброс? А это расценивалось как вброс", — сказала председатель Центризбиркома после того, как у одного из присутствовавших не сразу и с усилием получилось опустить документы в ящик.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, элла памфилова
12:29 19.09.2021 (обновлено: 12:49 19.09.2021)
Памфилова развенчала слухи о вбросах бюллетеней на выборах
Глава ЦИК Памфилова развенчала слухи о вбросах бюллетеней на выборах в Госдуму
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Глава ЦИК Элла Памфилова
прокомментировала информацию о случаях вброса бюллетеней на выборах.
"Руководитель штаба одной из партий, у которой очень мало наблюдателей, буквально в такой экзальтированной истерике: наблюдаем, перематываем, смотрим, вбросы, вбросы. <...> Мы стали смотреть, жалоб нет. <...> Потом я вспомнила, как ходила голосовать: мне выдали четыре бюллетеня, я их сложила, и у меня не сразу получилось (их опустить в ящик для голосования)", — сказала она.
Памфилова пояснила, что в некоторых регионах избирателям выдается до девяти бюллетеней для голосования на выборах разного уровня и их сложно все сразу опустить в ящик. Чтобы убедиться в этом, она предложила журналистам эксперимент: им выдали бумаги, а в информцентре установили урну, как на участках.
"Это что, вброс? А это расценивалось как вброс", — сказала председатель Центризбиркома после того, как у одного из присутствовавших не сразу и с усилием получилось опустить документы в ящик.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России
и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума
избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.