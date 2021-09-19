https://ria.ru/20210919/vbros-1750837923.html
В Калмыкии на избирательном участке произошел вброс бюллетеней
В Калмыкии на избирательном участке произошел вброс бюллетеней - РИА Новости, 19.09.2021
В Калмыкии на избирательном участке произошел вброс бюллетеней
Вброс бюллетеней произошел на избирательном участке №120 в Калмыкии, инцидентом занялись правоохранительные органы, сообщил председатель избиркома республики... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:07
2021-09-19T20:07
2021-09-19T20:07
выборы в государственную думу
республика калмыкия
госдума рф
выборы в государственную думу
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750816818_0:73:3145:1842_1920x0_80_0_0_8acce07269bccd24e63738c9f8448963.jpg
ВОЛГОГРАД, 19 сен - РИА Новости. Вброс бюллетеней произошел на избирательном участке №120 в Калмыкии, инцидентом занялись правоохранительные органы, сообщил председатель избиркома республики Бембя Чужаев."В избирательную комиссию республики Калмыкия поступила информация о якобы фальсификации и незаконных действиях лиц на избирательном участке. По данным противоправным случаям мы обратились в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств. Избирательная комиссия составила акт о нарушении. Ящик для голосования опечатан", - говорит Чужаев на видео, опубликованном в Telegram-канале избиркома региона.По данным ведомства, нарушение голосования произошло на участке №120.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики, вброс пачки бюллетеней зафиксировал Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Калмыкии. На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, член штаба говорит о том, что молодой человек пытался засунуть в урну для голосования несколько документов.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750813938.html
республика калмыкия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750816818_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_d3135c9ca2e732806577800e5277b383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика калмыкия, госдума рф, выборы в государственную думу, telegram (приложение)
В Калмыкии на избирательном участке произошел вброс бюллетеней
В Калмыкии на избирательном участке выборов в Госдуму произошел вброс бюллетеней