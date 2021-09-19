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В Калмыкии на избирательном участке произошел вброс бюллетеней

В Калмыкии на избирательном участке произошел вброс бюллетеней - РИА Новости, 19.09.2021

В Калмыкии на избирательном участке произошел вброс бюллетеней

Вброс бюллетеней произошел на избирательном участке №120 в Калмыкии, инцидентом занялись правоохранительные органы, сообщил председатель избиркома республики... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:07

2021-09-19T20:07

2021-09-19T20:07

выборы в государственную думу

республика калмыкия

госдума рф

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ВОЛГОГРАД, 19 сен - РИА Новости. Вброс бюллетеней произошел на избирательном участке №120 в Калмыкии, инцидентом занялись правоохранительные органы, сообщил председатель избиркома республики Бембя Чужаев."В избирательную комиссию республики Калмыкия поступила информация о якобы фальсификации и незаконных действиях лиц на избирательном участке. По данным противоправным случаям мы обратились в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств. ‌Избирательная комиссия составила акт о нарушении. Ящик для голосования опечатан", - говорит Чужаев на видео, опубликованном в Telegram-канале избиркома региона.По данным ведомства, нарушение голосования произошло на участке №120.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики, вброс пачки бюллетеней зафиксировал Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Калмыкии. На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, член штаба говорит о том, что молодой человек пытался засунуть в урну для голосования несколько документов.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750813938.html

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республика калмыкия, госдума рф, выборы в государственную думу, telegram (приложение)