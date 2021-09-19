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Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе Москвы
Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе Москвы - РИА Новости, 19.09.2021
Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе Москвы
Телеведущий Анатолий Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе в Москве с 37,50% после обработки 0,40% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:31
2021-09-19T22:31
2021-09-19T22:31
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Телеведущий Анатолий Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе в Москве с 37,50% после обработки 0,40% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным Центризбиркома, Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе Преображенский в Москве с 37,50% после обработки 0,40% протоколов.Вассерман пошел на выборы в порядке самовыдвижения по одномандатному округу 205 - Преображенский города Москва.
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политика, выборы, москва, анатолий вассерман, выборы в государственную думу, россия
Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе Москвы
Вассерман лидирует на выборах в ГД в одномандатном округе Москвы с 37,50 процента голосов