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Валуев лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области

Валуев лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области - РИА Новости, 19.09.2021

Валуев лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области

Экс-чемпион мира по боксу, действующий депутат Николай Валуев лидирует в Брянском одномандатном округе на выборах в ГД, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:39

2021-09-19T21:39

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выборы в государственную думу

политика

николай валуев

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу, действующий депутат Николай Валуев лидирует в Брянском одномандатном округе на выборах в ГД, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным Центризбиркома, Валуев лидирует в Брянском одномандатном округе на выборах в Госдуму: после обработки 1,19% протоколов УИК он набирает 57,49%.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, николай валуев, госдума рф