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Валуев лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области
Валуев лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области - РИА Новости, 19.09.2021
Валуев лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области
Экс-чемпион мира по боксу, действующий депутат Николай Валуев лидирует в Брянском одномандатном округе на выборах в ГД, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:39
2021-09-19T21:39
2021-09-19T21:40
выборы в государственную думу
политика
николай валуев
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу, действующий депутат Николай Валуев лидирует в Брянском одномандатном округе на выборах в ГД, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным Центризбиркома, Валуев лидирует в Брянском одномандатном округе на выборах в Госдуму: после обработки 1,19% протоколов УИК он набирает 57,49%.
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политика, николай валуев, госдума рф
21:39 19.09.2021 (обновлено: 21:40 19.09.2021)
Валуев лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области
Николай Валуев лидирует на выборах в Госдуму с 57,49 процента в Брянской области