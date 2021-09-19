https://ria.ru/20210919/ulyanovsk-1750777114.html

В Ульяновской области проголосовали 32,11 процента избирателей к 12:00

В Ульяновской области проголосовали 32,11 процента избирателей к 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Ульяновской области проголосовали 32,11 процента избирателей к 12:00

Явка избирателей на выборах в Ульяновской области на 12.00 (11.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 32,11%, сообщила... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:02

2021-09-19T13:02

2021-09-19T13:02

выборы в государственную думу

политика

ульяновская область

алексей русских

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750774198_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_fe0e1dbfeecc16e01632d878708a342d.jpg

САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Ульяновской области на 12.00 (11.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 32,11%, сообщила избирательная комиссия региона."Участковые избирательные комиссии представили сведения о ходе голосования по состоянию на 12.00 (11.00 мск). Участие в голосовании на сентябрьских выборах к этому времени приняли 311054 избирателей (32,11%)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.В 2016 году в Ульяновской области, когда выборы главы региона проходили в один день, явка к полудню составила 19,26%.В Ульяновской области проходят выборы губернатора и депутатов Госдумы.На пост главы региона претендуют четверо: врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (выдвинут КПРФ), депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.

https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ульяновская область, алексей русских