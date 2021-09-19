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В Ульяновской области проголосовали 32,11 процента избирателей к 12:00
В Ульяновской области проголосовали 32,11 процента избирателей к 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Ульяновской области проголосовали 32,11 процента избирателей к 12:00
Явка избирателей на выборах в Ульяновской области на 12.00 (11.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 32,11%, сообщила... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:02
2021-09-19T13:02
2021-09-19T13:02
выборы в государственную думу
политика
ульяновская область
алексей русских
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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Ульяновской области на 12.00 (11.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 32,11%, сообщила избирательная комиссия региона."Участковые избирательные комиссии представили сведения о ходе голосования по состоянию на 12.00 (11.00 мск). Участие в голосовании на сентябрьских выборах к этому времени приняли 311054 избирателей (32,11%)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.В 2016 году в Ульяновской области, когда выборы главы региона проходили в один день, явка к полудню составила 19,26%.В Ульяновской области проходят выборы губернатора и депутатов Госдумы.На пост главы региона претендуют четверо: врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (выдвинут КПРФ), депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.
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политика, ульяновская область, алексей русских
В Ульяновской области проголосовали 32,11 процента избирателей к 12:00
В Ульяновской области проголосовали 32,11 процента избирателей к 12:00