Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/udmurtiya-1750746119.html
Депутат Госдумы оценил организацию выборов в Удмуртии
Депутат Госдумы оценил организацию выборов в Удмуртии - РИА Новости, 19.09.2021
Депутат Госдумы оценил организацию выборов в Удмуртии
Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что выборы на территории Удмуртии проходят хорошо и избиратели активно голосуют. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:58
2021-09-19T08:58
выборы в государственную думу
политика
ижевск
воткинск
единая россия
госдума рф
андрей исаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750648816_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_90fd7232d2a95d664e5be48fd488a8d2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что выборы на территории Удмуртии проходят хорошо и избиратели активно голосуют."Мы видим, что в целом по республике проголосовало более 28% – это почти две трети от общего числа избирателей. Первая треть жителей проголосовала 17 сентября, вторая – 18-го. Мы ожидаем, что третья часть проголосует в заключительный день выборов. Таким образом удалось избежать и очередей на участках. Это очень важно в условиях пандемии", - приводятся слова Исаева в сообщении пресс-службы "Единой России".Он отметил, что выборы на территории Удмуртии проходят достаточно спокойно и избиратели активно голосуют. Добавляется, что Исаев лично посетил ряд участков в Завьяловском и Шарканском районах, Ижевске и Воткинске."Все организовано хорошо, наблюдатели от разных политических партий работают со взаимоуважением, претензий к друг другу не имеют. Организованы необходимые меры санитарной безопасности, все члены избирательной комиссии в масках, защитных экранах, перчатках, всем избирателям проводится термометрия", - уточнил Исаев.Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750745445.html
ижевск
воткинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750648816_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_e826708edd27ce8e84108f90c1ed725c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, ижевск, воткинск, единая россия, госдума рф, андрей исаев
08:58 19.09.2021
 
Депутат Госдумы оценил организацию выборов в Удмуртии

Депутат Госдумы Исаев: выборы в Удмуртии проходят хорошо

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что выборы на территории Удмуртии проходят хорошо и избиратели активно голосуют.
"Мы видим, что в целом по республике проголосовало более 28% – это почти две трети от общего числа избирателей. Первая треть жителей проголосовала 17 сентября, вторая – 18-го. Мы ожидаем, что третья часть проголосует в заключительный день выборов. Таким образом удалось избежать и очередей на участках. Это очень важно в условиях пандемии", - приводятся слова Исаева в сообщении пресс-службы "Единой России".
Он отметил, что выборы на территории Удмуртии проходят достаточно спокойно и избиратели активно голосуют. Добавляется, что Исаев лично посетил ряд участков в Завьяловском и Шарканском районах, Ижевске и Воткинске.
"Все организовано хорошо, наблюдатели от разных политических партий работают со взаимоуважением, претензий к друг другу не имеют. Организованы необходимые меры санитарной безопасности, все члены избирательной комиссии в масках, защитных экранах, перчатках, всем избирателям проводится термометрия", - уточнил Исаев.
Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.
Операторы видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
08:49Выборы в Государственную думу
Около 214 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании
 
Выборы в Государственную думуПолитикаИжевскВоткинскЕдиная РоссияГосдума РФАндрей Исаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
13:21В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму
13:19Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
13:18Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму
13:17Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса
Лента новостейМолния