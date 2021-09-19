https://ria.ru/20210919/udmurtiya-1750746119.html

Депутат Госдумы оценил организацию выборов в Удмуртии

Депутат Госдумы оценил организацию выборов в Удмуртии - РИА Новости, 19.09.2021

Депутат Госдумы оценил организацию выборов в Удмуртии

Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что выборы на территории Удмуртии проходят хорошо и избиратели активно голосуют. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:58

2021-09-19T08:58

2021-09-19T08:58

выборы в государственную думу

политика

ижевск

воткинск

единая россия

госдума рф

андрей исаев

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что выборы на территории Удмуртии проходят хорошо и избиратели активно голосуют."Мы видим, что в целом по республике проголосовало более 28% – это почти две трети от общего числа избирателей. Первая треть жителей проголосовала 17 сентября, вторая – 18-го. Мы ожидаем, что третья часть проголосует в заключительный день выборов. Таким образом удалось избежать и очередей на участках. Это очень важно в условиях пандемии", - приводятся слова Исаева в сообщении пресс-службы "Единой России".Он отметил, что выборы на территории Удмуртии проходят достаточно спокойно и избиратели активно голосуют. Добавляется, что Исаев лично посетил ряд участков в Завьяловском и Шарканском районах, Ижевске и Воткинске."Все организовано хорошо, наблюдатели от разных политических партий работают со взаимоуважением, претензий к друг другу не имеют. Организованы необходимые меры санитарной безопасности, все члены избирательной комиссии в масках, защитных экранах, перчатках, всем избирателям проводится термометрия", - уточнил Исаев.Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750745445.html

ижевск

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политика, ижевск, воткинск, единая россия, госдума рф, андрей исаев