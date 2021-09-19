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Глав двух брянских избирательных участков отстранили от работы
Глав двух брянских избирательных участков отстранили от работы - РИА Новости, 19.09.2021
Глав двух брянских избирательных участков отстранили от работы
Председатели двух участковых комиссий в Брянской области, где были зафиксированы попытки фальсификаций, отстранены от работы, бюллетени признаны... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:36
2021-09-19T10:36
2021-09-19T10:36
выборы в государственную думу
политика
челябинская область
новозыбков
госдума рф
элла памфилова
россия
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БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости. Председатели двух участковых комиссий в Брянской области, где были зафиксированы попытки фальсификаций, отстранены от работы, бюллетени признаны недействительными, сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена Анненкова.Ранее Анненкова рассказала РИА Новости, что избирком в ходе первого дня трехдневного голосования на выборах зафиксировал факт "вброса" на одном из избирательных участков, материалы переданы правоохранительным органам."В Брянской области работает 1081 избирательный участок. В отношении двух из них поступила информация о попытках фальсификаций. Это избирательные участки №475 в Клетне и №699 в Новозыбкове. В каждом из этих случаев бюллетени признаны недействительными и при подсчете голосов учитываться не будут. Мы жестко боремся с любыми попытками нарушений закона – председатели УИК и члены комиссий, по которым проводится проверка, отстранены", - говорится в ее заявлении для СМИ.Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как женщина вбрасывает в ящик для голосования целую стопку бюллетеней. Как сообщается на сайте КПРФ по Брянской области, система видеонаблюдения зафиксировала, как "некоторые из фальсификаторов стояли у урны, запихивая в неё пачки бюллетеней, по несколько минут". По данным партии, это видеозапись с избирательного участка № 475 в Клетне.В субботу председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что из-за грубых нарушений были аннулированы бюллетени на участках в пяти субъектах России – Мордовии, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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политика, челябинская область, новозыбков, госдума рф, элла памфилова, россия
Глав двух брянских избирательных участков отстранили от работы
Глав брянских избирательных участков отстранили от работы из-за попыток фальсификаций
БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости. Председатели двух участковых комиссий в Брянской области, где были зафиксированы попытки фальсификаций, отстранены от работы, бюллетени признаны недействительными, сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена Анненкова.
Ранее Анненкова рассказала РИА Новости, что избирком в ходе первого дня трехдневного голосования на выборах зафиксировал факт "вброса" на одном из избирательных участков, материалы переданы правоохранительным органам.
"В Брянской области
работает 1081 избирательный участок. В отношении двух из них поступила информация о попытках фальсификаций. Это избирательные участки №475 в Клетне и №699 в Новозыбкове
. В каждом из этих случаев бюллетени признаны недействительными и при подсчете голосов учитываться не будут. Мы жестко боремся с любыми попытками нарушений закона – председатели УИК и члены комиссий, по которым проводится проверка, отстранены", - говорится в ее заявлении для СМИ.
Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как женщина вбрасывает в ящик для голосования целую стопку бюллетеней. Как сообщается на сайте КПРФ по Брянской области, система видеонаблюдения зафиксировала, как "некоторые из фальсификаторов стояли у урны, запихивая в неё пачки бюллетеней, по несколько минут". По данным партии, это видеозапись с избирательного участка № 475 в Клетне.
В субботу председатель ЦИК Элла Памфилова
заявила о том, что из-за грубых нарушений были аннулированы бюллетени на участках в пяти субъектах России
– Мордовии, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях
.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума
избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.