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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/uchastok-1750755614.html
Глав двух брянских избирательных участков отстранили от работы
Глав двух брянских избирательных участков отстранили от работы - РИА Новости, 19.09.2021
Глав двух брянских избирательных участков отстранили от работы
Председатели двух участковых комиссий в Брянской области, где были зафиксированы попытки фальсификаций, отстранены от работы, бюллетени признаны... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:36
2021-09-19T10:36
выборы в государственную думу
политика
челябинская область
новозыбков
госдума рф
элла памфилова
россия
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БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости. Председатели двух участковых комиссий в Брянской области, где были зафиксированы попытки фальсификаций, отстранены от работы, бюллетени признаны недействительными, сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена Анненкова.Ранее Анненкова рассказала РИА Новости, что избирком в ходе первого дня трехдневного голосования на выборах зафиксировал факт "вброса" на одном из избирательных участков, материалы переданы правоохранительным органам."В Брянской области работает 1081 избирательный участок. В отношении двух из них поступила информация о попытках фальсификаций. Это избирательные участки №475 в Клетне и №699 в Новозыбкове. В каждом из этих случаев бюллетени признаны недействительными и при подсчете голосов учитываться не будут. Мы жестко боремся с любыми попытками нарушений закона – председатели УИК и члены комиссий, по которым проводится проверка, отстранены", - говорится в ее заявлении для СМИ.Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как женщина вбрасывает в ящик для голосования целую стопку бюллетеней. Как сообщается на сайте КПРФ по Брянской области, система видеонаблюдения зафиксировала, как "некоторые из фальсификаторов стояли у урны, запихивая в неё пачки бюллетеней, по несколько минут". По данным партии, это видеозапись с избирательного участка № 475 в Клетне.В субботу председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что из-за грубых нарушений были аннулированы бюллетени на участках в пяти субъектах России – Мордовии, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, челябинская область, новозыбков, госдума рф, элла памфилова, россия
10:36 19.09.2021
 
Глав двух брянских избирательных участков отстранили от работы

Глав брянских избирательных участков отстранили от работы из-за попыток фальсификаций

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Люди голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости. Председатели двух участковых комиссий в Брянской области, где были зафиксированы попытки фальсификаций, отстранены от работы, бюллетени признаны недействительными, сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена Анненкова.
Ранее Анненкова рассказала РИА Новости, что избирком в ходе первого дня трехдневного голосования на выборах зафиксировал факт "вброса" на одном из избирательных участков, материалы переданы правоохранительным органам.
Брянской области работает 1081 избирательный участок. В отношении двух из них поступила информация о попытках фальсификаций. Это избирательные участки №475 в Клетне и №699 в Новозыбкове. В каждом из этих случаев бюллетени признаны недействительными и при подсчете голосов учитываться не будут. Мы жестко боремся с любыми попытками нарушений закона – председатели УИК и члены комиссий, по которым проводится проверка, отстранены", - говорится в ее заявлении для СМИ.
Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как женщина вбрасывает в ящик для голосования целую стопку бюллетеней. Как сообщается на сайте КПРФ по Брянской области, система видеонаблюдения зафиксировала, как "некоторые из фальсификаторов стояли у урны, запихивая в неё пачки бюллетеней, по несколько минут". По данным партии, это видеозапись с избирательного участка № 475 в Клетне.
В субботу председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что из-за грубых нарушений были аннулированы бюллетени на участках в пяти субъектах России – Мордовии, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаЧелябинская областьНовозыбковГосдума РФЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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