https://ria.ru/20210919/ubiystvo-1750780696.html

Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде

Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде - РИА Новости, 19.09.2021

Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде

Израильская разведка ликвидировала иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде при помощи высокотехнологичного роботизированного пулемета. Об этом пишет газета... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:49

2021-09-19T13:49

2021-09-19T16:04

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мохсен фахризаде

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Израильская разведка ликвидировала иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде при помощи высокотехнологичного роботизированного пулемета. Об этом пишет газета The New York Times.По информации СМИ, устройство, способное делать до 600 выстрелов в минуту, оснастили искусственным интеллектом и несколькими камерами. Управляли им через спутник. Поскольку робот вместе с бельгийским пулеметом FN MAG весил около тонны, "Моссаду" пришлось доставлять его в Иран по частям и собирать на месте.Затем конструкцию поместили в кузов пикапа, набитого взрывчаткой, чтобы после убийства скрыть все улики. Однако полностью воплотить в жизнь этот план не удалось: взрыв лишь повредил устройство, а не уничтожил. Это, как отмечает издание, помогло подтвердить версию Тегерана о том, что убийство осуществили при помощи оружия на дистанционном управлении.Замглавы Минобороны Ирана, физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана 27 ноября 2020 года: он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Помимо Фахризаде и его телохранителей, на месте инцидента никого не было. Ученый руководил организацией исследований и инноваций при оборонном ведомстве и занимал должность его замглавы.Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа", пообещав ответить на убийство. Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии и сообщали о задержании лиц, причастных к покушению.

https://ria.ru/20201203/fakhrizade-1587573702.html

https://ria.ru/20210910/iran-1749485927.html

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в мире, сша, иран, тегеран (город), моссад, министерство обороны ирана, мохсен фахризаде