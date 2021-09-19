13:49 19.09.2021 (обновлено: 16:04 19.09.2021)
Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
New York Times: "Моссад" использовал робот-пулемет для убийства иранского физика Фахризаде
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
© AP Photo / Fars News Agency
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Израильская разведка ликвидировала иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде при помощи высокотехнологичного роботизированного пулемета. Об этом пишет газета The New York Times.
По информации СМИ, устройство, способное делать до 600 выстрелов в минуту, оснастили искусственным интеллектом и несколькими камерами. Управляли им через спутник. Поскольку робот вместе с бельгийским пулеметом FN MAG весил около тонны, "Моссаду" пришлось доставлять его в Иран по частям и собирать на месте.
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Затем конструкцию поместили в кузов пикапа, набитого взрывчаткой, чтобы после убийства скрыть все улики. Однако полностью воплотить в жизнь этот план не удалось: взрыв лишь повредил устройство, а не уничтожил. Это, как отмечает издание, помогло подтвердить версию Тегерана о том, что убийство осуществили при помощи оружия на дистанционном управлении.
Замглавы Минобороны Ирана, физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана 27 ноября 2020 года: он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Помимо Фахризаде и его телохранителей, на месте инцидента никого не было. Ученый руководил организацией исследований и инноваций при оборонном ведомстве и занимал должность его замглавы.
Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа", пообещав ответить на убийство. Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии и сообщали о задержании лиц, причастных к покушению.