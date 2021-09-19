Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210919/ubiystvo-1750780696.html
Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде - РИА Новости, 19.09.2021
Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
Израильская разведка ликвидировала иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде при помощи высокотехнологичного роботизированного пулемета. Об этом пишет газета... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:49
2021-09-19T16:04
в мире
сша
иран
тегеран (город)
моссад
министерство обороны ирана
мохсен фахризаде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586675586_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f493e28a7f812f82cc4150174df644fc.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Израильская разведка ликвидировала иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде при помощи высокотехнологичного роботизированного пулемета. Об этом пишет газета The New York Times.По информации СМИ, устройство, способное делать до 600 выстрелов в минуту, оснастили искусственным интеллектом и несколькими камерами. Управляли им через спутник. Поскольку робот вместе с бельгийским пулеметом FN MAG весил около тонны, "Моссаду" пришлось доставлять его в Иран по частям и собирать на месте.Затем конструкцию поместили в кузов пикапа, набитого взрывчаткой, чтобы после убийства скрыть все улики. Однако полностью воплотить в жизнь этот план не удалось: взрыв лишь повредил устройство, а не уничтожил. Это, как отмечает издание, помогло подтвердить версию Тегерана о том, что убийство осуществили при помощи оружия на дистанционном управлении.Замглавы Минобороны Ирана, физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана 27 ноября 2020 года: он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Помимо Фахризаде и его телохранителей, на месте инцидента никого не было. Ученый руководил организацией исследований и инноваций при оборонном ведомстве и занимал должность его замглавы.Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа", пообещав ответить на убийство. Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии и сообщали о задержании лиц, причастных к покушению.
https://ria.ru/20201203/fakhrizade-1587573702.html
https://ria.ru/20210910/iran-1749485927.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586675586_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_09b44a9181a0cc1dd6656aa26159d6fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), моссад, министерство обороны ирана, мохсен фахризаде
13:49 19.09.2021 (обновлено: 16:04 19.09.2021)
 
Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде

New York Times: "Моссад" использовал робот-пулемет для убийства иранского физика Фахризаде

© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© AP Photo / Fars News Agency
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Израильская разведка ликвидировала иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде при помощи высокотехнологичного роботизированного пулемета. Об этом пишет газета The New York Times.
По информации СМИ, устройство, способное делать до 600 выстрелов в минуту, оснастили искусственным интеллектом и несколькими камерами. Управляли им через спутник. Поскольку робот вместе с бельгийским пулеметом FN MAG весил около тонны, "Моссаду" пришлось доставлять его в Иран по частям и собирать на месте.
Церемония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Мешхеде - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 20:06
Президент Ирана заявил о намерении отомстить за убийство физика
Затем конструкцию поместили в кузов пикапа, набитого взрывчаткой, чтобы после убийства скрыть все улики. Однако полностью воплотить в жизнь этот план не удалось: взрыв лишь повредил устройство, а не уничтожил. Это, как отмечает издание, помогло подтвердить версию Тегерана о том, что убийство осуществили при помощи оружия на дистанционном управлении.
Замглавы Минобороны Ирана, физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана 27 ноября 2020 года: он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Помимо Фахризаде и его телохранителей, на месте инцидента никого не было. Ученый руководил организацией исследований и инноваций при оборонном ведомстве и занимал должность его замглавы.
Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа", пообещав ответить на убийство. Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии и сообщали о задержании лиц, причастных к покушению.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 11:44
В Израиле предсказали "эффект салями" при появлении ядерного оружия у Ирана
 
В миреСШАИранТегеран (город)МоссадМинистерство обороны ИранаМохсен Фахризаде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Камчатки
06:04"Единая Россия" собирается сохранить конституционное большинство в Госдуме
06:00В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей
05:53Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
05:48Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
Лента новостейМолния