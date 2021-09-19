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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/tula-1750839328.html
На избирательный участок в Туле пришел человек в костюме динозавра
На избирательный участок в Туле пришел человек в костюме динозавра - РИА Новости, 19.09.2021
На избирательный участок в Туле пришел человек в костюме динозавра
Человек в костюме динозавра пришел на избирательный участок в Туле, но голосовать не стал, сотрудники участка посмеялись и решили не вызывать полицию, сообщает... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:16
2021-09-19T20:52
выборы в государственную думу
политика
выборы
тульская область
тула
госдума рф
выборы в государственную думу
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Человек в костюме динозавра пришел на избирательный участок в Туле, но голосовать не стал, сотрудники участка посмеялись и решили не вызывать полицию, сообщает избирательная комиссия Тульской области."В числе курьезов нынешних выборов – появление на одном из избирательных участков в Туле забавного персонажа в костюме динозавра. Сотрудники УИК оказались людьми с хорошим чувством юмора и шутку оценили, но попросили не мешать голосованию и покинуть помещение. Сотрудников полиции на участок вызывать не стали", - говорится в сообщении.Отмечается, что, несмотря на непогоду, в воскресенье в Туле и в целом по области отмечается высокая активность избирателей. Как сообщалось ранее, на 18.00 мск в регионе проголосовали 50,44% избирателей.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. В Тульской области помимо депутатов Госдумы выбирают губернатора.
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Конь в пальто, пират и невеста: необычные костюмы избирателей на выборах
С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную Думу. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Для некоторых избирателей выборы стали поводом проявить свой юмор и креативность: люди приходили на участки в костюмах лошади, аквалангиста, пирата, невесты, избирательного бюллетеня и различных исторических персонажей.
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политика, выборы, тульская область, тула, госдума рф, выборы в государственную думу
20:16 19.09.2021 (обновлено: 20:52 19.09.2021)
 
На избирательный участок в Туле пришел человек в костюме динозавра

Человек в костюме динозавра пришел на избирательный участок в Туле, но голосовать не стал

© АГН "Москва" / Александр АвиловУчасток для голосования на выборах депутатов Госдумы
Участок для голосования на выборах депутатов Госдумы - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Человек в костюме динозавра пришел на избирательный участок в Туле, но голосовать не стал, сотрудники участка посмеялись и решили не вызывать полицию, сообщает избирательная комиссия Тульской области.
"В числе курьезов нынешних выборов – появление на одном из избирательных участков в Туле забавного персонажа в костюме динозавра. Сотрудники УИК оказались людьми с хорошим чувством юмора и шутку оценили, но попросили не мешать голосованию и покинуть помещение. Сотрудников полиции на участок вызывать не стали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на непогоду, в воскресенье в Туле и в целом по области отмечается высокая активность избирателей. Как сообщалось ранее, на 18.00 мск в регионе проголосовали 50,44% избирателей.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. В Тульской области помимо депутатов Госдумы выбирают губернатора.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВыборыТульская областьТулаГосдума РФВыборы в Государственную думу
 
 
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