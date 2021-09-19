https://ria.ru/20210919/tula-1750839328.html

На избирательный участок в Туле пришел человек в костюме динозавра

На избирательный участок в Туле пришел человек в костюме динозавра - РИА Новости, 19.09.2021

На избирательный участок в Туле пришел человек в костюме динозавра

Человек в костюме динозавра пришел на избирательный участок в Туле, но голосовать не стал, сотрудники участка посмеялись и решили не вызывать полицию, сообщает... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:16

2021-09-19T20:16

2021-09-19T20:52

выборы в государственную думу

политика

выборы

тульская область

тула

госдума рф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750510199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b954086635d3452b8e594ceda5dfa9e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Человек в костюме динозавра пришел на избирательный участок в Туле, но голосовать не стал, сотрудники участка посмеялись и решили не вызывать полицию, сообщает избирательная комиссия Тульской области."В числе курьезов нынешних выборов – появление на одном из избирательных участков в Туле забавного персонажа в костюме динозавра. Сотрудники УИК оказались людьми с хорошим чувством юмора и шутку оценили, но попросили не мешать голосованию и покинуть помещение. Сотрудников полиции на участок вызывать не стали", - говорится в сообщении.Отмечается, что, несмотря на непогоду, в воскресенье в Туле и в целом по области отмечается высокая активность избирателей. Как сообщалось ранее, на 18.00 мск в регионе проголосовали 50,44% избирателей.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. В Тульской области помимо депутатов Госдумы выбирают губернатора.

тульская область

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Конь в пальто, пират и невеста: необычные костюмы избирателей на выборах С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную Думу. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Для некоторых избирателей выборы стали поводом проявить свой юмор и креативность: люди приходили на участки в костюмах лошади, аквалангиста, пирата, невесты, избирательного бюллетеня и различных исторических персонажей. 2021-09-19T20:16 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, тульская область, тула, госдума рф, выборы в государственную думу