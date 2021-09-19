https://ria.ru/20210919/tula-1750783849.html

В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00

В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00

Явка в Тульской области на выборах губернатора региона и депутатов Госдумы по данным на 12.00 мск воскресенья составила 41,22%, сообщает областной избирком. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:41

2021-09-19T13:41

2021-09-19T13:41

выборы в государственную думу

политика

тульская область

госдума рф

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка в Тульской области на выборах губернатора региона и депутатов Госдумы по данным на 12.00 мск воскресенья составила 41,22%, сообщает областной избирком."К 12.00 явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы РФ и губернатора Тульской области составила 41,22%. Проголосовали 476549 избирателей", - говорится в сообщении.В 2016 году в регионе, в один день, проходили аналогичные выборы. Тогда на 12.00 мск в единый день голосования явка составила 16,25%.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

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политика, тульская область, госдума рф, россия