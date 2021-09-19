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В Тульской области более 38 процентов избирателей проголосовали к 10:00

В Тульской области более 38 процентов избирателей проголосовали к 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Тульской области более 38 процентов избирателей проголосовали к 10:00

Явка на выборах губернатора Тульской области и депутатов Госдумы ФС РФ по данным на 10.00 мск воскресенья составила 38,45%, сообщает областной избирком. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:07

2021-09-19T12:07

2021-09-19T12:07

выборы в государственную думу

политика

тульская область

госдума рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Тульской области и депутатов Госдумы ФС РФ по данным на 10.00 мск воскресенья составила 38,45%, сообщает областной избирком."Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы (ФС - ред.) РФ и губернатора Тульской области по состоянию на 10.00 19 сентября составила 38,45%. Проголосовали 444408 избирателей", - говорится в сообщении.В 2016 году в регионе, в один день, проходили аналогичные выборы. Тогда на 10.00 мск в единый день голосования явка на выборах депутатов Госдумы ФС РФ фиксировалась на уровне 5,38%, на выборах губернатора региона – 5,37%.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

тульская область

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2021

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политика, тульская область, госдума рф