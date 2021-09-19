https://ria.ru/20210919/toro-1750472206.html

Вышел тизер нового фильма дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером

Вышел тизер нового фильма дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером - РИА Новости, 19.09.2021

Вышел тизер нового фильма дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером

Вышел тизер нового фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant. Ролик опубликован на странице в YouTube кинокомпании Searchlight Pictures. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T03:02

2021-09-19T03:02

2021-09-19T03:02

культура

брэдли купер

гильермо дель торо гомес

кейт бланшетт

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уиллем дефо

руни мара

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вышел тизер нового фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant. Ролик опубликован на странице в YouTube кинокомпании Searchlight Pictures. Главный герой ленты — аферист Стэнтон Карлайл, ловко манипулирующий людьми. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он встречает женщину-психиатра Лилит Риттер. Их образы воплотили Брэдли Купер и Кейт Бланшетт. В фильме также снимались Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.Картина основана на одноименном романе Уильяма Линзи Грешема, вышедшем в 1946 году. Фильм дель Торо не первая экранизация книги. В 1947 состоялась премьера ленты Эдмунда Гулдинга. Психиатра и мошенника в нем сыграли Хелен Уокер и Тайрон Пауэр. На написание книги автора вдохновили разговоры с бывшим работником карнавала, с которым он вместе служил во время Гражданской войны в Испании. Роман стал бестселлером в США. Гильермо дель Торо известен благодаря таким фильмам, как "Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хеллбой: Герой из пекла" и другим. В 2018 году его лента "Форма воды" была номинирована на "Оскар" в 13 категориях и победила в четырех из них, в том числе картина забрала главную награду премии за лучший фильм года. "Аллея кошмаров" дель Торо выйдет в российский прокат 27 января 2022 года.

https://ria.ru/20200821/pinokkio-1576034399.html

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брэдли купер, гильермо дель торо гомес, кейт бланшетт, новости культуры, кино и сериалы, уиллем дефо, руни мара