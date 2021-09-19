Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210919/toro-1750472206.html
Вышел тизер нового фильма дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером
Вышел тизер нового фильма дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером - РИА Новости, 19.09.2021
Вышел тизер нового фильма дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером
Вышел тизер нового фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant. Ролик опубликован на странице в YouTube кинокомпании Searchlight Pictures. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T03:02
2021-09-19T03:02
культура
брэдли купер
гильермо дель торо гомес
кейт бланшетт
новости культуры
кино и сериалы
уиллем дефо
руни мара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750480463_182:0:2500:1304_1920x0_80_0_0_eac05f3c1e01e9393fb90b16e8a06ed1.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вышел тизер нового фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant. Ролик опубликован на странице в YouTube кинокомпании Searchlight Pictures. Главный герой ленты — аферист Стэнтон Карлайл, ловко манипулирующий людьми. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он встречает женщину-психиатра Лилит Риттер. Их образы воплотили Брэдли Купер и Кейт Бланшетт. В фильме также снимались Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.Картина основана на одноименном романе Уильяма Линзи Грешема, вышедшем в 1946 году. Фильм дель Торо не первая экранизация книги. В 1947 состоялась премьера ленты Эдмунда Гулдинга. Психиатра и мошенника в нем сыграли Хелен Уокер и Тайрон Пауэр. На написание книги автора вдохновили разговоры с бывшим работником карнавала, с которым он вместе служил во время Гражданской войны в Испании. Роман стал бестселлером в США. Гильермо дель Торо известен благодаря таким фильмам, как "Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хеллбой: Герой из пекла" и другим. В 2018 году его лента "Форма воды" была номинирована на "Оскар" в 13 категориях и победила в четырех из них, в том числе картина забрала главную награду премии за лучший фильм года. "Аллея кошмаров" дель Торо выйдет в российский прокат 27 января 2022 года.
https://ria.ru/20200821/pinokkio-1576034399.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750480463_472:0:2211:1304_1920x0_80_0_0_49fb66b8f339572ec411b4d04719f556.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брэдли купер, гильермо дель торо гомес, кейт бланшетт, новости культуры, кино и сериалы, уиллем дефо, руни мара
03:02 19.09.2021
 

Вышел тизер нового фильма дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером

© SearchlightPictures 2021 / YoutubeАллея кошмаров
Аллея кошмаров
© SearchlightPictures 2021 / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вышел тизер нового фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant. Ролик опубликован на странице в YouTube кинокомпании Searchlight Pictures.
Главный герой ленты — аферист Стэнтон Карлайл, ловко манипулирующий людьми. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он встречает женщину-психиатра Лилит Риттер. Их образы воплотили Брэдли Купер и Кейт Бланшетт.
В фильме также снимались Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.
Картина основана на одноименном романе Уильяма Линзи Грешема, вышедшем в 1946 году. Фильм дель Торо не первая экранизация книги. В 1947 состоялась премьера ленты Эдмунда Гулдинга. Психиатра и мошенника в нем сыграли Хелен Уокер и Тайрон Пауэр.
На написание книги автора вдохновили разговоры с бывшим работником карнавала, с которым он вместе служил во время Гражданской войны в Испании. Роман стал бестселлером в США.
Гильермо дель Торо известен благодаря таким фильмам, как "Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хеллбой: Герой из пекла" и другим. В 2018 году его лента "Форма воды" была номинирована на "Оскар" в 13 категориях и победила в четырех из них, в том числе картина забрала главную награду премии за лучший фильм года.
"Аллея кошмаров" дель Торо выйдет в российский прокат 27 января 2022 года.
Мексиканский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гильермо дель Торо - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа 2020, 04:01Культура
Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
 
КультураБрэдли КуперГильермо дель Торо ГомесКейт БланшеттНовости культурыКино и сериалыУиллем ДефоРуни Мара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
13:21В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму
13:19Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
13:18Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму
13:17Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса
Лента новостейМолния