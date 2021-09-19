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Вышел тизер нового фильма дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером
Вышел тизер нового фильма дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером - РИА Новости, 19.09.2021
Вышел тизер нового фильма дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером
Вышел тизер нового фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant. Ролик опубликован на странице в YouTube кинокомпании Searchlight Pictures. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T03:02
2021-09-19T03:02
2021-09-19T03:02
культура
брэдли купер
гильермо дель торо гомес
кейт бланшетт
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руни мара
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вышел тизер нового фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant. Ролик опубликован на странице в YouTube кинокомпании Searchlight Pictures. Главный герой ленты — аферист Стэнтон Карлайл, ловко манипулирующий людьми. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он встречает женщину-психиатра Лилит Риттер. Их образы воплотили Брэдли Купер и Кейт Бланшетт. В фильме также снимались Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.Картина основана на одноименном романе Уильяма Линзи Грешема, вышедшем в 1946 году. Фильм дель Торо не первая экранизация книги. В 1947 состоялась премьера ленты Эдмунда Гулдинга. Психиатра и мошенника в нем сыграли Хелен Уокер и Тайрон Пауэр. На написание книги автора вдохновили разговоры с бывшим работником карнавала, с которым он вместе служил во время Гражданской войны в Испании. Роман стал бестселлером в США. Гильермо дель Торо известен благодаря таким фильмам, как "Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хеллбой: Герой из пекла" и другим. В 2018 году его лента "Форма воды" была номинирована на "Оскар" в 13 категориях и победила в четырех из них, в том числе картина забрала главную награду премии за лучший фильм года. "Аллея кошмаров" дель Торо выйдет в российский прокат 27 января 2022 года.
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брэдли купер, гильермо дель торо гомес, кейт бланшетт, новости культуры, кино и сериалы, уиллем дефо, руни мара
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Вышел тизер нового фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", сообщает
Screen Rant. Ролик опубликован
на странице в YouTube кинокомпании Searchlight Pictures.
Главный герой ленты — аферист Стэнтон Карлайл, ловко манипулирующий людьми. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он встречает женщину-психиатра Лилит Риттер. Их образы воплотили Брэдли Купер и Кейт Бланшетт.
В фильме также снимались Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.
Картина основана на одноименном романе Уильяма Линзи Грешема, вышедшем в 1946 году. Фильм дель Торо не первая экранизация книги. В 1947 состоялась премьера ленты Эдмунда Гулдинга. Психиатра и мошенника в нем сыграли Хелен Уокер и Тайрон Пауэр.
На написание книги автора вдохновили разговоры с бывшим работником карнавала, с которым он вместе служил во время Гражданской войны в Испании. Роман стал бестселлером в США.
Гильермо дель Торо известен благодаря таким фильмам, как "Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хеллбой: Герой из пекла" и другим. В 2018 году его лента "Форма воды" была номинирована на "Оскар" в 13 категориях и победила в четырех из них, в том числе картина забрала главную награду премии за лучший фильм года.
"Аллея кошмаров" дель Торо выйдет в российский прокат 27 января 2022 года.