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В Татарстане проголосовали более 70 процентов избирателей к 15.00

В Татарстане проголосовали более 70 процентов избирателей к 15.00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Татарстане проголосовали более 70 процентов избирателей к 15.00

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане к 15.00 воскресенья составила 70,4%, сообщает центризбирком республики. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:23

2021-09-19T16:23

2021-09-19T16:23

выборы в государственную думу

политика

республика татарстан (татарстан)

госдума рф

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КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане к 15.00 воскресенья составила 70,4%, сообщает центризбирком республики.По итогам двух прошедших дней голосования явка избирателей в Татарстане составляла 57,5%."По данным системы ГАС "Выборы", на 15.00 в Татарстане проголосовали 70,4% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.На предыдущих выборах в Государственную думу 18 сентября 2016 года в Татарстане на 15.00 проголосовали 54,85% избирателей. Общая явка в республике 5 лет назад составляла 78,79%.По данным на 1 июля 2021 года, в Татарстане активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. В республике работают 2810 избирательных участков.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября. В Татарстане, кроме выборов в Госдуму, проходят дополнительные выборы депутатов госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика татарстан (татарстан), госдума рф