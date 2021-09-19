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В Татарстане проголосовали более 70 процентов избирателей к 15.00
В Татарстане проголосовали более 70 процентов избирателей к 15.00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Татарстане проголосовали более 70 процентов избирателей к 15.00
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане к 15.00 воскресенья составила 70,4%, сообщает центризбирком республики. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:23
2021-09-19T16:23
2021-09-19T16:23
выборы в государственную думу
политика
республика татарстан (татарстан)
госдума рф
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КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане к 15.00 воскресенья составила 70,4%, сообщает центризбирком республики.По итогам двух прошедших дней голосования явка избирателей в Татарстане составляла 57,5%."По данным системы ГАС "Выборы", на 15.00 в Татарстане проголосовали 70,4% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.На предыдущих выборах в Государственную думу 18 сентября 2016 года в Татарстане на 15.00 проголосовали 54,85% избирателей. Общая явка в республике 5 лет назад составляла 78,79%.По данным на 1 июля 2021 года, в Татарстане активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. В республике работают 2810 избирательных участков.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября. В Татарстане, кроме выборов в Госдуму, проходят дополнительные выборы депутатов госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика татарстан (татарстан), госдума рф
В Татарстане проголосовали более 70 процентов избирателей к 15.00
В Татарстане проголосовали более 70 процентов избирателей к 15.00
КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости.
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы
в Татарстане к 15.00 воскресенья составила 70,4%, сообщает центризбирком республики.
По итогам двух прошедших дней голосования явка избирателей в Татарстане
составляла 57,5%.
"По данным системы ГАС "Выборы", на 15.00 в Татарстане проголосовали 70,4% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.
На предыдущих выборах в Государственную думу 18 сентября 2016 года в Татарстане на 15.00 проголосовали 54,85% избирателей. Общая явка в республике 5 лет назад составляла 78,79%.
По данным на 1 июля 2021 года, в Татарстане активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. В республике работают 2810 избирательных участков.
Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября. В Татарстане, кроме выборов в Госдуму, проходят дополнительные выборы депутатов госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.