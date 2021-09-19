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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/tatarstan-1750752627.html
В Татарстане избиратели могли сделать прививки во время выборов
В Татарстане избиратели могли сделать прививки во время выборов - РИА Новости, 19.09.2021
В Татарстане избиратели могли сделать прививки во время выборов
Более семи тысяч жителей Татарстана сделали прививки от гриппа и новой коронавируcной инфекции на избирательных участках, где работают более 700 пунктов... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:06
2021-09-19T10:06
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
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КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Более семи тысяч жителей Татарстана сделали прививки от гриппа и новой коронавируcной инфекции на избирательных участках, где работают более 700 пунктов вакцинации, сообщил замминистра здравоохранения республики Владислав Виниченко.В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, голосование в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В республике работают 2810 избирательных участков."На сегодняшний день у нас привиты от гриппа более 6 тысяч человек на избирательных участках, от коронавирусной инфекции – порядка 1 тысячи человек", - сказал Виниченко журналистам.Замминистра здравоохранения уточнил, что всего на избирательных участках в республике работает 724 пункта вакцинации. При этом он отметил, что у минздрава нет цели достичь каких-то определенных показателей в по вакцинации именно на избирательных участках, это просто еще одна возможность сделать вакцинацию для жителей республики более доступной.Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, что контроль температуры при входе на избирательные участки за два дня голосования выявил в республике двух человек с повышенной температурой, им была предоставлена возможность проголосовать в специальных изолированных комнатах, где "соблюдаются сверхмеры предосторожности". По ее словам, два случая за два дня – это немного, но это показывает эффективность входного контроля."Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции остается напряженной, но избирательная компания в условиях продолжающегося распространения COVID-19 поводится уже не первый год… Серьезных замечаний мы не видим. Меры профилактики соблюдаются на всех избирательных участках, на сегодня каких-либо рисков, связанных с возникновением случаев новой коронавирусной инфекции, как у членов избирательных комиссий, так и у избирателей, мы не видим", - добавила она.
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политика, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:06 19.09.2021
 
В Татарстане избиратели могли сделать прививки во время выборов

Более семи тысяч жителей Татарстана прошли вакцинацию на избирательных участках

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске
Девушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Более семи тысяч жителей Татарстана сделали прививки от гриппа и новой коронавируcной инфекции на избирательных участках, где работают более 700 пунктов вакцинации, сообщил замминистра здравоохранения республики Владислав Виниченко.
В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, голосование в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В республике работают 2810 избирательных участков.
Девушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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"На сегодняшний день у нас привиты от гриппа более 6 тысяч человек на избирательных участках, от коронавирусной инфекции – порядка 1 тысячи человек", - сказал Виниченко журналистам.
Замминистра здравоохранения уточнил, что всего на избирательных участках в республике работает 724 пункта вакцинации. При этом он отметил, что у минздрава нет цели достичь каких-то определенных показателей в по вакцинации именно на избирательных участках, это просто еще одна возможность сделать вакцинацию для жителей республики более доступной.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, что контроль температуры при входе на избирательные участки за два дня голосования выявил в республике двух человек с повышенной температурой, им была предоставлена возможность проголосовать в специальных изолированных комнатах, где "соблюдаются сверхмеры предосторожности". По ее словам, два случая за два дня – это немного, но это показывает эффективность входного контроля.
"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции остается напряженной, но избирательная компания в условиях продолжающегося распространения COVID-19 поводится уже не первый год… Серьезных замечаний мы не видим. Меры профилактики соблюдаются на всех избирательных участках, на сегодня каких-либо рисков, связанных с возникновением случаев новой коронавирусной инфекции, как у членов избирательных комиссий, так и у избирателей, мы не видим", - добавила она.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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