https://ria.ru/20210919/strelba-1750841454.html

СМИ сообщили о задержании россиянина за стрельбу на Елисейских полях

СМИ сообщили о задержании россиянина за стрельбу на Елисейских полях - РИА Новости, 19.09.2021

СМИ сообщили о задержании россиянина за стрельбу на Елисейских полях

В Париже за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских полях задержан мужчина, который предположительно, является гражданином России 1988 года рождения,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:30

2021-09-19T20:30

2021-09-19T20:40

в мире

париж

франция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154803/26/1548032650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6bfe11fe6d803f96fd6b4666c1dc565.jpg

ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. В Париже за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских полях задержан мужчина, который предположительно, является гражданином России 1988 года рождения, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.Мужчина, гражданин России 1988 года рождения, был задержан и взят под стражу. Пострадали четыре человека.Мужчина, подозреваемый в том, что стрелял в прохожих на Елисейских полях, был арестован и взят под стражу в это воскресенье, сообщил BFMTV источник, близкий к следствию.Отмечается, что мужчина был взят под стражу в воскресенье. Его подозревают в том, что на этой неделе он стрелял в нескольких прохожих. В результате пострадали четыре человека.Задержание стало возможным благодаря свидетелю инцидента, который сообщил о произошедшем полиции.Посольство России в Париже проверяет информацию о задержании якобы россиянина за стрельбу из пневматического оружия на Елисейский полях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов."Узнали об этой информации из СМИ. Проводим ее проверку", - сообщил пресс-секретарь российского посольства, комментируя данные сообщения.

https://ria.ru/20210918/dtp-1750706154.html

https://ria.ru/20210916/strelba-1750387457.html

париж

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, франция, россия