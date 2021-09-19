https://ria.ru/20210919/strelba-1750841454.html
СМИ сообщили о задержании россиянина за стрельбу на Елисейских полях
СМИ сообщили о задержании россиянина за стрельбу на Елисейских полях - РИА Новости, 19.09.2021
СМИ сообщили о задержании россиянина за стрельбу на Елисейских полях
В Париже за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских полях задержан мужчина, который предположительно, является гражданином России 1988 года рождения,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:30
2021-09-19T20:30
2021-09-19T20:40
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. В Париже за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских полях задержан мужчина, который предположительно, является гражданином России 1988 года рождения, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.Мужчина, гражданин России 1988 года рождения, был задержан и взят под стражу. Пострадали четыре человека.Мужчина, подозреваемый в том, что стрелял в прохожих на Елисейских полях, был арестован и взят под стражу в это воскресенье, сообщил BFMTV источник, близкий к следствию.Отмечается, что мужчина был взят под стражу в воскресенье. Его подозревают в том, что на этой неделе он стрелял в нескольких прохожих. В результате пострадали четыре человека.Задержание стало возможным благодаря свидетелю инцидента, который сообщил о произошедшем полиции.Посольство России в Париже проверяет информацию о задержании якобы россиянина за стрельбу из пневматического оружия на Елисейский полях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов."Узнали об этой информации из СМИ. Проводим ее проверку", - сообщил пресс-секретарь российского посольства, комментируя данные сообщения.
https://ria.ru/20210918/dtp-1750706154.html
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в мире, париж, франция, россия
20:30 19.09.2021 (обновлено: 20:40 19.09.2021)
СМИ сообщили о задержании россиянина за стрельбу на Елисейских полях
BFM TV: во Франции задержали россиянина за стрельбу из пневматики на Елисейских полях
ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости.
В Париже
за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских полях задержан мужчина, который предположительно, является гражданином России
1988 года рождения, передаёт телеканал BFM TV
со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Мужчина, гражданин России 1988 года рождения, был задержан и взят под стражу. Пострадали четыре человека.
Мужчина, подозреваемый в том, что стрелял в прохожих на Елисейских полях, был арестован и взят под стражу в это воскресенье, сообщил BFMTV источник, близкий к следствию.
Отмечается, что мужчина был взят под стражу в воскресенье. Его подозревают в том, что на этой неделе он стрелял в нескольких прохожих. В результате пострадали четыре человека.
Задержание стало возможным благодаря свидетелю инцидента, который сообщил о произошедшем полиции.
Посольство России в Париже проверяет информацию о задержании якобы россиянина за стрельбу из пневматического оружия на Елисейский полях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов.
"Узнали об этой информации из СМИ. Проводим ее проверку", - сообщил пресс-секретарь российского посольства, комментируя данные сообщения.