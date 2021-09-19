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Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27

Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27 - РИА Новости, 19.09.2021

Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27

Южное командование Министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с 73-летием, опубликовав изображение с очертаниями советско-российских РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:42

2021-09-19T13:42

2021-09-19T14:51

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су-27

ввс сша

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Южное командование Министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с 73-летием, опубликовав изображение с очертаниями советско-российских истребителей Су-27.В Twitter командования 18 сентября появился поздравительный логотип с надписью: "С днем рождения, ВВС США!". На нем показаны белые силуэты трех Су-27, взмывающих в небо на разноцветных столбах реактивного пламени.ВВС Соединенных Штатов как отдельный вид войск сформировались 18 сентября 1947 года, до этого они находились в составе американской армии.Советский и российский истребитель Су-27 относится к четвертому поколению боевых самолетов. Он имеет множество модификаций, включая самую современную Су-35С поколения 4++. Характерная черта Су-27 и его вариаций — особая форма планера, которая делает самолет аэродинамически неустойчивым, но обеспечивает ему сверхманевренность и возможность выполнять такие фигуры высшего пилотажа, как знаменитая "кобра Пугачева".

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/imya-1747391649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, министерство обороны сша, су-27, ввс сша, су-35с