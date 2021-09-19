https://ria.ru/20210919/ssha-1750783994.html
Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27 - РИА Новости, 19.09.2021
Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
Южное командование Министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с 73-летием, опубликовав изображение с очертаниями советско-российских РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:42
2021-09-19T13:42
2021-09-19T14:51
в мире
министерство обороны сша
су-27
ввс сша
су-35с
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597480988_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e2920c8b462c59908078ba2fd31dcb2b.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Южное командование Министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с 73-летием, опубликовав изображение с очертаниями советско-российских истребителей Су-27.В Twitter командования 18 сентября появился поздравительный логотип с надписью: "С днем рождения, ВВС США!". На нем показаны белые силуэты трех Су-27, взмывающих в небо на разноцветных столбах реактивного пламени.ВВС Соединенных Штатов как отдельный вид войск сформировались 18 сентября 1947 года, до этого они находились в составе американской армии.Советский и российский истребитель Су-27 относится к четвертому поколению боевых самолетов. Он имеет множество модификаций, включая самую современную Су-35С поколения 4++. Характерная черта Су-27 и его вариаций — особая форма планера, которая делает самолет аэродинамически неустойчивым, но обеспечивает ему сверхманевренность и возможность выполнять такие фигуры высшего пилотажа, как знаменитая "кобра Пугачева".
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/imya-1747391649.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597480988_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_05c78c98a5dd9f23fbfade8ebc0af95a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, су-27, ввс сша, су-35с
13:42 19.09.2021 (обновлено: 14:51 19.09.2021)
Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
Командование США поздравило свои ВВС с днем формирования логотипом с истребителями Су-27