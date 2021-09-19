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Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27 - РИА Новости, 19.09.2021
Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
Южное командование Министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с 73-летием, опубликовав изображение с очертаниями советско-российских РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:42
2021-09-19T14:51
в мире
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Южное командование Министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с 73-летием, опубликовав изображение с очертаниями советско-российских истребителей Су-27.В Twitter командования 18 сентября появился поздравительный логотип с надписью: "С днем рождения, ВВС США!". На нем показаны белые силуэты трех Су-27, взмывающих в небо на разноцветных столбах реактивного пламени.ВВС Соединенных Штатов как отдельный вид войск сформировались 18 сентября 1947 года, до этого они находились в составе американской армии.Советский и российский истребитель Су-27 относится к четвертому поколению боевых самолетов. Он имеет множество модификаций, включая самую современную Су-35С поколения 4++. Характерная черта Су-27 и его вариаций — особая форма планера, которая делает самолет аэродинамически неустойчивым, но обеспечивает ему сверхманевренность и возможность выполнять такие фигуры высшего пилотажа, как знаменитая "кобра Пугачева".
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в мире, министерство обороны сша, су-27, ввс сша, су-35с
13:42 19.09.2021 (обновлено: 14:51 19.09.2021)
 
Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27

Командование США поздравило свои ВВС с днем формирования логотипом с истребителями Су-27

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean CarnesИстребители ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Южное командование Министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с 73-летием, опубликовав изображение с очертаниями советско-российских истребителей Су-27.
В Twitter командования 18 сентября появился поздравительный логотип с надписью: "С днем рождения, ВВС США!". На нем показаны белые силуэты трех Су-27, взмывающих в небо на разноцветных столбах реактивного пламени.
ВВС Соединенных Штатов как отдельный вид войск сформировались 18 сентября 1947 года, до этого они находились в составе американской армии.
Советский и российский истребитель Су-27 относится к четвертому поколению боевых самолетов. Он имеет множество модификаций, включая самую современную Су-35С поколения 4++. Характерная черта Су-27 и его вариаций — особая форма планера, которая делает самолет аэродинамически неустойчивым, но обеспечивает ему сверхманевренность и возможность выполнять такие фигуры высшего пилотажа, как знаменитая "кобра Пугачева".
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В миреМинистерство обороны СШАСу-27ВВС СШАСу-35С
 
 
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