https://ria.ru/20210919/sobyanin-1750864649.html

Собянин оценил систему дистанционного голосования в Москве

Собянин оценил систему дистанционного голосования в Москве - РИА Новости, 19.09.2021

Собянин оценил систему дистанционного голосования в Москве

Дистанционное электронное голосование выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:26

2021-09-19T23:26

2021-09-19T23:26

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общество

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единая россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Впервые масштабно прошло дистанционное электронное голосование которое выдержало все испытания технологические, DDoS-атаки и показало свою надежность и честность", - сказал Собянин, выступая в штабе "Единой России".По его словам, впервые в Москве и в стране 2 миллиона человек проголосовали в электронном формате

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, москва, сергей собянин, единая россия