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Собянин оценил систему дистанционного голосования в Москве
Собянин оценил систему дистанционного голосования в Москве - РИА Новости, 19.09.2021
Собянин оценил систему дистанционного голосования в Москве
Дистанционное электронное голосование выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:26
2021-09-19T23:26
2021-09-19T23:26
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Впервые масштабно прошло дистанционное электронное голосование которое выдержало все испытания технологические, DDoS-атаки и показало свою надежность и честность", - сказал Собянин, выступая в штабе "Единой России".По его словам, впервые в Москве и в стране 2 миллиона человек проголосовали в электронном формате
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общество, технологии, москва, сергей собянин, единая россия
Собянин оценил систему дистанционного голосования в Москве
Собянин оценил систему дистанционного голосования в Москве как надежную и честную