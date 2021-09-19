https://ria.ru/20210919/sneg-1750795601.html
В Свердловской области выпал первый снег
В Свердловской области выпал первый снег - РИА Новости, 19.09.2021
В Свердловской области выпал первый снег
Первый снег выпал в Свердловской области, говорится в сообщении Висимского заповедника в Instagram. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:49
2021-09-19T14:49
2021-09-19T14:49
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Первый снег выпал в Свердловской области, говорится в сообщении Висимского заповедника в Instagram.Сотрудники заповедника опубликовали фото заснеженных деревьев и травы."В Веселые горы нагрянула зима", - говорится в подписи к фото.Между тем, в областном центре снега пока нет.Уральский гидрометцентр обещал в регионе в воскресенье местами небольшие осадки - мокрый снег, дождь. Температура – от 0 до +3 градусов, местами заморозки до -4 градусов.
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свердловская область, жкх, погода
В Свердловской области выпал первый снег
Сотрудники Висимского заповедника сообщили о первом снеге в Свердловской области