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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/shveytsariya-1750804025.html
Посол России назвал сообщения о "недопуске оппозиции на выборы" фейками
Посол России назвал сообщения о "недопуске оппозиции на выборы" фейками - РИА Новости, 19.09.2021
Посол России назвал сообщения о "недопуске оппозиции на выборы" фейками
Посол России в Берне Сергей Гармонин назвал фейковыми сообщения швейцарских СМИ о недопуске представителей оппозиции на парламентские выборы. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:39
2021-09-19T16:27
выборы в государственную думу
берн (город)
севастополь
москва
госдума рф
яблоко
сергей гармонин
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БЕРН, 19 сен — РИА Новости. Посол России в Берне Сергей Гармонин назвал фейковыми сообщения швейцарских СМИ о недопуске представителей оппозиции на парламентские выборы.Дипломат напомнил о резолюции Европарламента с требованием ужесточить политику в отношении России и готовиться к непризнанию итогов голосования."Здесь (в Швейцарии) мы тоже наблюдаем такую картину, что словно по заказу местные СМИ начинают публиковать серию статей, в которых пытаются показать, что это выборы без выбора, что &lt;...&gt; оппозиционные партии и представители оппозиции арестованы или посажены, в общем, их не допускают на выборы. Мы вынуждены реагировать на все эти выпады, необоснованные, сфальсифицированные, чистейшие фейки", — сказал он РИА Новости.Собеседник агентства отметил, что Центризбирком допустил к голосованию 14 партий. По его словам, если бы местные жители видели дебаты, они смогли бы сами увидеть, насколько резко некоторые политические силы критикуют правительство.Россияне, находящиеся 19 сентября в Швейцарии, могут проголосовать на участках в постоянном представительстве государства при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также в посольстве в Берне.Выборы в Госдуму проходят в этом году 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
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берн (город), севастополь, москва, госдума рф, яблоко, сергей гармонин
15:39 19.09.2021 (обновлено: 16:27 19.09.2021)
 
Посол России назвал сообщения о "недопуске оппозиции на выборы" фейками

Посол России назвал сообщения СМИ Швейцарии о "недопуске оппозиции на выборы" фейками

© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Sputnik
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БЕРН, 19 сен — РИА Новости. Посол России в Берне Сергей Гармонин назвал фейковыми сообщения швейцарских СМИ о недопуске представителей оппозиции на парламентские выборы.
Дипломат напомнил о резолюции Европарламента с требованием ужесточить политику в отношении России и готовиться к непризнанию итогов голосования.
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Вчера, 14:29Выборы в Государственную думу
НОМ выявил 321 случай распространения фейков о выборах в России
"Здесь (в Швейцарии) мы тоже наблюдаем такую картину, что словно по заказу местные СМИ начинают публиковать серию статей, в которых пытаются показать, что это выборы без выбора, что <...> оппозиционные партии и представители оппозиции арестованы или посажены, в общем, их не допускают на выборы. Мы вынуждены реагировать на все эти выпады, необоснованные, сфальсифицированные, чистейшие фейки", — сказал он РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что Центризбирком допустил к голосованию 14 партий. По его словам, если бы местные жители видели дебаты, они смогли бы сами увидеть, насколько резко некоторые политические силы критикуют правительство.
Россияне, находящиеся 19 сентября в Швейцарии, могут проголосовать на участках в постоянном представительстве государства при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также в посольстве в Берне.
Выборы в Госдуму проходят в этом году 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуБерн (город)СевастопольМоскваГосдума РФЯблокоСергей Гармонин
 
 
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