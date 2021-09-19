https://ria.ru/20210919/shampanskoe-1750752467.html

Россия и Франция согласовали методы урегулирования проблемы с шампанским

Россия и Франция согласовали методы урегулирования проблемы с шампанским - РИА Новости, 19.09.2021

Россия и Франция согласовали методы урегулирования проблемы с шампанским

Министерства сельского хозяйства Франции и России достигли договоренности относительно методов разрешения вопроса о шампанском, сообщил французский министр... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:06

2021-09-19T10:06

2021-09-19T10:06

экономика

франция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589073777_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6acdca294b7c3b727d1e79e8cacfd99e.jpg

ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Министерства сельского хозяйства Франции и России достигли договоренности относительно методов разрешения вопроса о шампанском, сообщил французский министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди.Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию. Как заявил агентству Франс Пресс сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер, французские виноделы будут уважать новый российский закон."Двусторонние переговоры с российским замминистра (сельского хозяйства Сергеем - ред.) Левиным в ходе встречи министров сельского хозяйства стран Группы двадцати. Мы достигли договоренности о методе работы для разъяснения нового российского закона о винодельческой продукции, а также для нахождения разрешения текущей ситуации с нашим шампанским", - написал он на своей странице в Twitter.В конце августа правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение марок для продажи алкоголя в России.Поставки французского шампанского в Россию были приостановлены в июле 2021 года после того, как стало известно о новом российском законе, который внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки, в частности, разрешают использовать понятие "шампанское" лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".Комитет вин Шампани (Comité Champagne) назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.Директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь подтвердила РИА Новости, что французская компания приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.

https://ria.ru/20210912/shampanskoe-1749410760.html

https://ria.ru/20210915/shampanskoe-1750027259.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, франция, россия