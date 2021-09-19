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https://ria.ru/20210919/shampanskoe-1750752467.html
Россия и Франция согласовали методы урегулирования проблемы с шампанским
Россия и Франция согласовали методы урегулирования проблемы с шампанским - РИА Новости, 19.09.2021
Россия и Франция согласовали методы урегулирования проблемы с шампанским
Министерства сельского хозяйства Франции и России достигли договоренности относительно методов разрешения вопроса о шампанском, сообщил французский министр... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:06
2021-09-19T10:06
экономика
франция
россия
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Министерства сельского хозяйства Франции и России достигли договоренности относительно методов разрешения вопроса о шампанском, сообщил французский министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди.Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию. Как заявил агентству Франс Пресс сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер, французские виноделы будут уважать новый российский закон."Двусторонние переговоры с российским замминистра (сельского хозяйства Сергеем - ред.) Левиным в ходе встречи министров сельского хозяйства стран Группы двадцати. Мы достигли договоренности о методе работы для разъяснения нового российского закона о винодельческой продукции, а также для нахождения разрешения текущей ситуации с нашим шампанским", - написал он на своей странице в Twitter.В конце августа правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение марок для продажи алкоголя в России.Поставки французского шампанского в Россию были приостановлены в июле 2021 года после того, как стало известно о новом российском законе, который внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки, в частности, разрешают использовать понятие "шампанское" лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".Комитет вин Шампани (Comité Champagne) назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.Директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь подтвердила РИА Новости, что французская компания приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.
https://ria.ru/20210912/shampanskoe-1749410760.html
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экономика, франция, россия
10:06 19.09.2021
 
Россия и Франция согласовали методы урегулирования проблемы с шампанским

Россия и Франция договорились о методах урегулирования проблемы с шампанским

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Министерства сельского хозяйства Франции и России достигли договоренности относительно методов разрешения вопроса о шампанском, сообщил французский министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди.
Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию. Как заявил агентству Франс Пресс сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер, французские виноделы будут уважать новый российский закон.
"Двусторонние переговоры с российским замминистра (сельского хозяйства Сергеем - ред.) Левиным в ходе встречи министров сельского хозяйства стран Группы двадцати. Мы достигли договоренности о методе работы для разъяснения нового российского закона о винодельческой продукции, а также для нахождения разрешения текущей ситуации с нашим шампанским", - написал он на своей странице в Twitter.
В конце августа правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение марок для продажи алкоголя в России.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 08:00
И по качеству, и по цене российское шампанское вытесняет конкурентов
Поставки французского шампанского в Россию были приостановлены в июле 2021 года после того, как стало известно о новом российском законе, который внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки, в частности, разрешают использовать понятие "шампанское" лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".
Комитет вин Шампани (Comité Champagne) назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.
Директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь подтвердила РИА Новости, что французская компания приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.
Продажа алкогольной продукции в магазине Азбука Вкуса в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 08:00
Истина в вине: французы проиграли России битву за шампанское
 
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