https://ria.ru/20210919/serdtse-1750819582.html

Названы самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей

Названы самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей - РИА Новости, 19.09.2021

Названы самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала о людях, входящих в группы риска по сердечно-сосудистым РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:27

2021-09-19T17:27

2021-09-19T17:37

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала о людях, входящих в группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.По словам медика, наличие сахарного диабета, повышенный уровень холестерина, нарушенный липидный баланс — главные предвестники проблем с сердцем.Также кардиотоксичность повышается из-за процедур, которые прошел человек: химио- и лучевой терапии. О вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний среди прочего может говорить возраст, хотя от них часто страдает и молодежь, напомнила Козлова. По ее мнению, также влечет риск малоподвижность, особенно связанные с ней нарушения функций организма (гиподинамия).По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона человек. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.

https://ria.ru/20210911/simptomy-1749681853.html

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