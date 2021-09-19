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Названы самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей
Названы самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей - РИА Новости, 19.09.2021
Названы самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала о людях, входящих в группы риска по сердечно-сосудистым РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:27
2021-09-19T17:37
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала о людях, входящих в группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.По словам медика, наличие сахарного диабета, повышенный уровень холестерина, нарушенный липидный баланс — главные предвестники проблем с сердцем.Также кардиотоксичность повышается из-за процедур, которые прошел человек: химио- и лучевой терапии. О вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний среди прочего может говорить возраст, хотя от них часто страдает и молодежь, напомнила Козлова. По ее мнению, также влечет риск малоподвижность, особенно связанные с ней нарушения функций организма (гиподинамия).По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона человек. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
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медицина, здоровье - общество, здоровье
17:27 19.09.2021 (обновлено: 17:37 19.09.2021)
 
Названы самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей

Кардиолог Козлова назвала самые уязвимые для сердечно-сосудистых болезней категории людей

© Depositphotos / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала о людях, входящих в группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.
По словам медика, наличие сахарного диабета, повышенный уровень холестерина, нарушенный липидный баланс — главные предвестники проблем с сердцем.

"У мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются раньше, чем у женщин. Если говорить о сочетании онкологического заболевания и сердечно-сосудистого, то здесь фактором риска является женский пол, у женщин осложнения возникают чаще", — добавила кардиолог.

Также кардиотоксичность повышается из-за процедур, которые прошел человек: химио- и лучевой терапии.
О вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний среди прочего может говорить возраст, хотя от них часто страдает и молодежь, напомнила Козлова. По ее мнению, также влечет риск малоподвижность, особенно связанные с ней нарушения функций организма (гиподинамия).
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона человек. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
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