https://ria.ru/20210919/sderzhannost-1750840540.html

Зюганов призвал главу ЦИК к сдержанности

Зюганов призвал главу ЦИК к сдержанности - РИА Новости, 19.09.2021

Зюганов призвал главу ЦИК к сдержанности

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал главу ЦИК Эллу Памфилову к "сдержанности", так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления о том, что... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:24

2021-09-19T20:24

2021-09-19T20:24

выборы в государственную думу

политика

геннадий зюганов

госдума рф

кпрф

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал главу ЦИК Эллу Памфилову к "сдержанности", так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления о том, что некоторые члены комиссии КПРФ препятствуют работе избиркомов."Я не хочу спорить с Эллой Александровной (Памфиловой - ред.), но у Эллы Александровны и (зампреда ЦИК Николая) Булаева одна простая задача: в соответствии с законом обеспечить технологическое исполнение выборной кампании. Никаких политических оценок... Мне нечего комментировать", - сказал Зюганов на брифинге."Элле Александровне надо проявлять сдержанность. Я понимаю, что их не устраивают результаты выборной кампании", - добавил лидер КПРФ.Глава ЦИК Элла Памфилова ранее в воскресенье сообщила, что готовит обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой разобраться с поведением некоторых представителей партии, которые "пошли в информационную атаку" на избиркомы и "заваливают всякими документами". Памфилова отметила, что такие сообщения поступают из разных регионов, она также выразила уверенность, что подобных указаний со стороны руководства партии быть не могло.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210918/vybory-1750698549.html

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политика, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова