Зюганов призвал главу ЦИК к сдержанности
Лидер КПРФ Зюганов призвал главу ЦИК Памфилову к сдержанности после ее обращения к партии
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в центральном штабе КПРФ по выборам
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал главу ЦИК Эллу Памфилову к "сдержанности", так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления о том, что некоторые члены комиссии КПРФ препятствуют работе избиркомов.
"Я не хочу спорить с Эллой Александровной (Памфиловой - ред.), но у Эллы Александровны и (зампреда ЦИК Николая) Булаева одна простая задача: в соответствии с законом обеспечить технологическое исполнение выборной кампании. Никаких политических оценок... Мне нечего комментировать", - сказал Зюганов на брифинге.
"Элле Александровне надо проявлять сдержанность. Я понимаю, что их не устраивают результаты выборной кампании", - добавил лидер КПРФ.
Глава ЦИК Элла Памфилова ранее в воскресенье сообщила, что готовит обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой разобраться с поведением некоторых представителей партии, которые "пошли в информационную атаку" на избиркомы и "заваливают всякими документами". Памфилова отметила, что такие сообщения поступают из разных регионов, она также выразила уверенность, что подобных указаний со стороны руководства партии быть не могло.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".