https://ria.ru/20210919/saratov-1750805381.html

В Саратовской области проголосовали около 47 процентов избирателей

В Саратовской области проголосовали около 47 процентов избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

В Саратовской области проголосовали около 47 процентов избирателей

Явка на выборах депутатов Госдумы в Саратовской области на 15.00 (14.00 мск) воскресенья составила 46,55%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:45

2021-09-19T15:45

2021-09-19T15:45

выборы в государственную думу

политика

саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах депутатов Госдумы в Саратовской области на 15.00 (14.00 мск) воскресенья составила 46,55%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В частности, в Саратове, помимо депутатов Госдумы, также выбирают депутатов городской думы."По состоянию на 15.00 (14.00 мск) 19 сентября, явка в Саратовской области составила 46,55%", - написал избирком в Instagram.Предыдущие выборы в Госдуму состоялись в сентябре 2016 года, тогда голосование проходило один день, к 15.00 тогда в Саратовской области проголосовали 39,97% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 64,46%.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750790926.html

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саратовская область

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политика, саратов, саратовская область, госдума рф