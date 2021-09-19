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Макрон отменил визит в Швейцарию из-за срыва сделки по ВПК, сообщили СМИ
Макрон отменил визит в Швейцарию из-за срыва сделки по ВПК, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2021
Макрон отменил визит в Швейцарию из-за срыва сделки по ВПК, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил визит в Швейцарию, запланированный на ноябрь, из-за отказа конфедерации закупать французские истребители, сообщают в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:26
2021-09-19T17:37
в мире
берн (город)
сша
франция
f-35
эммануэль макрон
rafale
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ЖЕНЕВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил визит в Швейцарию, запланированный на ноябрь, из-за отказа конфедерации закупать французские истребители, сообщают в воскресенье швейцарские СМИ.Согласно изданиям Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung, президент Франции через посла сообщил швейцарским властям об отмене визита в конфедерацию для встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Официальный визит Макрона был запланирован на ноябрь и готовился шесть месяцев.Как отмечается, французский лидер также запретил до лета 2022 года все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне. В конфедерации указывают, что контакты на оперативном уровне и через послов продолжатся.СМИ отмечают, что решение Макрона связано в тем, что Швейцария выбрала для нужд армии истребители США F-35. Сумма сделки составила свыше шести миллиардов долларов. По данным изданий, диалог с Францией по поводу закупки истребителей Rafale при этом продолжался даже после того, как Берн принял окончательное решение по F-35.
https://ria.ru/20210917/parizh-1750564780.html
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в мире, берн (город), сша, франция, f-35, эммануэль макрон, rafale
16:26 19.09.2021 (обновлено: 17:37 19.09.2021)
 
Макрон отменил визит в Швейцарию из-за срыва сделки по ВПК, сообщили СМИ

СМИ: президент Франции Макрон отменил визит в Швейцарию из-за отказа купить истребители

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил визит в Швейцарию, запланированный на ноябрь, из-за отказа конфедерации закупать французские истребители, сообщают в воскресенье швейцарские СМИ.
Согласно изданиям Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung, президент Франции через посла сообщил швейцарским властям об отмене визита в конфедерацию для встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Официальный визит Макрона был запланирован на ноябрь и готовился шесть месяцев.
Как отмечается, французский лидер также запретил до лета 2022 года все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне. В конфедерации указывают, что контакты на оперативном уровне и через послов продолжатся.
СМИ отмечают, что решение Макрона связано в тем, что Швейцария выбрала для нужд армии истребители США F-35. Сумма сделки составила свыше шести миллиардов долларов. По данным изданий, диалог с Францией по поводу закупки истребителей Rafale при этом продолжался даже после того, как Берн принял окончательное решение по F-35.
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В миреБерн (город)СШАФранцияF-35Эммануэль МакронRafale
 
 
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