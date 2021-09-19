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В США разбился военный самолет

В США разбился военный самолет - РИА Новости, 19.09.2021

В США разбился военный самолет

В американском штате Техас разбился военный самолет, в результате чего оказались повреждены два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт-Уорт. РИА Новости, 19.09.2021

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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. В американском штате Техас разбился военный самолет, в результате чего оказались повреждены два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт-Уорт."Помощь оказывается двум-трем пациентам", — написали пожарные в Twitter.По их данным, аварию потерпел военный учебно-тренировочный самолет. Это случилось в городке Лейк-Уорт, который примыкает к Форт-Уорту и вместе с ним образует западное предместье Далласа. В Форт-Уорте находится авиабаза Военно-морских сил США.Местная медиакомпания WFAA со ссылкой на полицейских и медиков передает, что оба летчика катапультировались, их госпитализировали.На кадрах в социальных сетях виден столб черного дыма, поднимающийся из района малоэтажной жилой застройки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/indiya-1744127281.html

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Столб дыма на месте падения самолета в Техасе Военный самолет разбился в Техасе, повреждены 2 дома. 2021-09-19T20:18 true PT1M09S

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сша, в мире, техас, даллас