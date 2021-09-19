https://ria.ru/20210919/samolet-1750839613.html
В США разбился военный самолет
В США разбился военный самолет - РИА Новости, 19.09.2021
В США разбился военный самолет
В американском штате Техас разбился военный самолет, в результате чего оказались повреждены два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт-Уорт. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:18
2021-09-19T20:18
2021-09-19T23:11
сша
в мире
техас
даллас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750847895_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5f2ab5b44fcc3d80bf9800f574e9dbe9.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. В американском штате Техас разбился военный самолет, в результате чего оказались повреждены два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт-Уорт."Помощь оказывается двум-трем пациентам", — написали пожарные в Twitter.По их данным, аварию потерпел военный учебно-тренировочный самолет. Это случилось в городке Лейк-Уорт, который примыкает к Форт-Уорту и вместе с ним образует западное предместье Далласа. В Форт-Уорте находится авиабаза Военно-морских сил США.Местная медиакомпания WFAA со ссылкой на полицейских и медиков передает, что оба летчика катапультировались, их госпитализировали.На кадрах в социальных сетях виден столб черного дыма, поднимающийся из района малоэтажной жилой застройки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210803/indiya-1744127281.html
сша
техас
даллас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750847895_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d1e0f0f63e2c22cf5096c39aab950693.jpg
Столб дыма на месте падения самолета в Техасе
Военный самолет разбился в Техасе, повреждены 2 дома.
2021-09-19T20:18
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, техас, даллас
20:18 19.09.2021 (обновлено: 23:11 19.09.2021)
В США разбился военный самолет
В США разбился военный самолет, повреждены два дома