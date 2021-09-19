https://ria.ru/20210919/sammit-1750736434.html

СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7

СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7 - РИА Новости, 19.09.2021

СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7

Детали оборонительного соглашения AUKUS между США, Великобританией и Австралией были согласованы без ведома французского президента Эммануэля Макрона на... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T03:33

2021-09-19T03:33

2021-09-19T07:38

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франция

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эммануэль макрон

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ЛОНДОН, 19 сен - РИА Новости. Детали оборонительного соглашения AUKUS между США, Великобританией и Австралией были согласованы без ведома французского президента Эммануэля Макрона на июньском саммите G7 в английском Корнуолле, пишет британская газета Sunday Telegraph.По данным издания, в заключении сделки участвовал занимавший тогда пост главы МИД Британии Доминик Рааб. При этом министр не внял предупреждениям, что это может повредить отношениям с Китаем и Францией.Документы, касающиеся AUKUS, в британском правительстве были помечены грифом "совершенно секретно", говорится в статье.Саммит "Большой семерки" проходил в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В этом году на него были приглашены лидеры Австралии, Индии, Южной Африки и Южной Кореи.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.В пятницу французских послов в США и Австралии отозвали для консультаций в Париж. Как писали СМИ, Франция делает это впервые в истории.

https://ria.ru/20210919/pushkov-1750730023.html

https://ria.ru/20210919/obsuzhdenie-1750734469.html

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франция

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в мире, сша, франция, g7, эммануэль макрон