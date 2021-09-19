https://ria.ru/20210919/samara-1750808567.html

Явка избирателей в Самарской области к превысила 38 процентов к 15:00

Явка избирателей в Самарской области к превысила 38 процентов к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021

Явка избирателей в Самарской области к превысила 38 процентов к 15:00

Явка избирателей на выборах в Самарской области к 15.00 (14.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 38,47%, сообщила... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:06

2021-09-19T16:06

2021-09-19T16:06

выборы в государственную думу

политика

самарская область

госдума рф

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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Самарской области к 15.00 (14.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 38,47%, сообщила избирательная комиссия региона."Явка избирателей Самарской области по состоянию на 15.00 (14.00 мск) составила 38,47%", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.В 2016 году в Самарской области, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка к полудню составила 35,23%.В Самарской области проходят одновременно выборы в Госдуму и региональный парламент.По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

самарская область

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2021

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политика, самарская область, госдума рф