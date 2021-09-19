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В Самарской области проголосовали 28,66 процента избирателей на 10:00

В Самарской области проголосовали 28,66 процента избирателей на 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Самарской области проголосовали 28,66 процента избирателей на 10:00

Явка избирателей на выборах в Самарской области к 10.00 (9.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 28,66%, сообщил... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:19

2021-09-19T11:19

2021-09-19T11:19

выборы в государственную думу

политика

самарская область

елховский район

госдума рф

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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Самарской области к 10.00 (9.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 28,66%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев."Явка на 10.00 (9.00 мск) составляет 28,66%. Это 690775 человек", - сказал Михеев.Он добавил, что больше всего проголосовавших в Челно-Вершинском – 73%, Похвистневском – 71,55% и Елховском районах – 70,84%.Как сообщалось, по итогам двух дней голосования – 17 и 18 сентября - явка на выборах в Самарской области составила 26,63%.В 2016 году в Самарской области, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на 10.00 составила 7,24%.В Самарской области проходят одновременно выборы в Госдуму и региональный парламент.По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.

самарская область

елховский район

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политика, самарская область, елховский район, госдума рф