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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/samara-1750761097.html
В Самарской области проголосовали 28,66 процента избирателей на 10:00
В Самарской области проголосовали 28,66 процента избирателей на 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Самарской области проголосовали 28,66 процента избирателей на 10:00
Явка избирателей на выборах в Самарской области к 10.00 (9.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 28,66%, сообщил... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:19
2021-09-19T11:19
выборы в государственную думу
политика
самарская область
елховский район
госдума рф
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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Самарской области к 10.00 (9.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 28,66%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев."Явка на 10.00 (9.00 мск) составляет 28,66%. Это 690775 человек", - сказал Михеев.Он добавил, что больше всего проголосовавших в Челно-Вершинском – 73%, Похвистневском – 71,55% и Елховском районах – 70,84%.Как сообщалось, по итогам двух дней голосования – 17 и 18 сентября - явка на выборах в Самарской области составила 26,63%.В 2016 году в Самарской области, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на 10.00 составила 7,24%.В Самарской области проходят одновременно выборы в Госдуму и региональный парламент.По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.
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политика, самарская область, елховский район, госдума рф
11:19 19.09.2021
 
В Самарской области проголосовали 28,66 процента избирателей на 10:00

В Самарской области проголосовали 28,66 процента избирателей на выборах в Госдуму на 10:00

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия
Люди голосуют на избирательном на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Самарской области к 10.00 (9.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 28,66%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев.
"Явка на 10.00 (9.00 мск) составляет 28,66%. Это 690775 человек", - сказал Михеев.
Он добавил, что больше всего проголосовавших в Челно-Вершинском – 73%, Похвистневском – 71,55% и Елховском районах – 70,84%.
Как сообщалось, по итогам двух дней голосования – 17 и 18 сентября - явка на выборах в Самарской области составила 26,63%.
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
В 2016 году в Самарской области, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на 10.00 составила 7,24%.
В Самарской области проходят одновременно выборы в Госдуму и региональный парламент.
По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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