https://ria.ru/20210919/rezultaty-1750859073.html

"Единая Россия" набирает 37,5 процента голосов в Кировской области

"Единая Россия" набирает 37,5 процента голосов в Кировской области - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" набирает 37,5 процента голосов в Кировской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Кировской области с 37,5% голосов после обработки 0,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:37

2021-09-19T22:37

2021-09-19T22:37

выборы в государственную думу

политика

выборы

кировская область

единая россия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750830679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_410ec96a2e7fa8e4cf9a2097960bb921.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Кировской области с 37,5% голосов после обработки 0,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.КПРФ и ЛДПР набирают по 16,67% голосов. "Партия пенсионеров" и "Справедливая Россия - За правду" набирают по 10,42% голосов.

https://ria.ru/20210919/rezultaty-1750857659.html

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, кировская область, единая россия, россия