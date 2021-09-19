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"Единая Россия" набирает 37,5 процента голосов в Кировской области
"Единая Россия" набирает 37,5 процента голосов в Кировской области - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" набирает 37,5 процента голосов в Кировской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Кировской области с 37,5% голосов после обработки 0,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:37
2021-09-19T22:37
2021-09-19T22:37
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Кировской области с 37,5% голосов после обработки 0,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.КПРФ и ЛДПР набирают по 16,67% голосов. "Партия пенсионеров" и "Справедливая Россия - За правду" набирают по 10,42% голосов.
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политика, выборы, кировская область, единая россия, россия
"Единая Россия" набирает 37,5 процента голосов в Кировской области
"Единая Россия" набирает 37,5 процента голосов на выборах в заксобрание Кировской области