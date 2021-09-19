https://ria.ru/20210919/rezultaty-1750857659.html

Опубликованы результаты электронного голосования

Опубликованы результаты электронного голосования - РИА Новости, 19.09.2021

Опубликованы результаты электронного голосования

В шести регионах по результатам онлайн-голосования лидирует "Единая Россия" с 54,25% голосов, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:23

2021-09-19T22:23

2021-09-19T22:55

политика

единая россия

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В шести регионах по результатам онлайн-голосования лидирует "Единая Россия" с 54,25% голосов, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.В Курской области она получила 21 893 голосов, в Мурманской области — 18 789, в Нижегородской — 50 003, Ростовской — 186 052, Ярославской — 31 855, в Севастополе — 10 016 голосов."По результатам дистанционного электронного голосования в шести регионах КПРФ (набирает) — 11,65%, "Справедливая Россия — За правду" — 8,25%, ЛДПР — 7,86%, "Новые люди" —7,66%", — заявил Булаев в информцентре.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября. По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия