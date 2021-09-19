22:23 19.09.2021 (обновлено: 22:55 19.09.2021)
Опубликованы результаты электронного голосования
Опубликованы результаты электронного голосования
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Информационном центре ЦИК
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В шести регионах по результатам онлайн-голосования лидирует "Единая Россия" с 54,25% голосов, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.
В Курской области она получила 21 893 голосов, в Мурманской области — 18 789, в Нижегородской — 50 003, Ростовской — 186 052, Ярославской — 31 855, в Севастополе — 10 016 голосов.
"По результатам дистанционного электронного голосования в шести регионах КПРФ (набирает) — 11,65%, "Справедливая Россия — За правду" — 8,25%, ЛДПР — 7,86%, "Новые люди" —7,66%", — заявил Булаев в информцентре.
Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября. По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.