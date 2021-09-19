https://ria.ru/20210919/rezina-1750729323.html

Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину

Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину - РИА Новости, 19.09.2021

Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину

Начало осени и похолодание наводят на мысль о том, что пора задуматься о выборе зимней резины для автомобиля. Как сделать это правильно и не переплатить... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T02:17

2021-09-19T02:17

2021-09-19T02:17

авилон

volkswagen group

авто

константин епанешников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/131682/08/1316820853_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_02156f8042464ef177286913c2517938.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Начало осени и похолодание наводят на мысль о том, что пора задуматься о выборе зимней резины для автомобиля. Как сделать это правильно и не переплатить лишнего, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.Прежде всего, важно обратить внимание на размер шин – он должен соответствовать рекомендации производителя авто. "Не стоит экспериментировать и, например, устанавливать завышенные, заниженные, зауженные колеса, так как это влияет на эксплуатацию и безопасность. Ни в коем случае нельзя забывать, что шина — это единственная часть, которая соединяет машину с дорожным полотном. И пятно контакта шины — очень ответственная область, поэтому к подбору и приобретению зимней резины необходимо подходить крайне внимательно". — указал эксперт.Тип зимних покрышек тоже отличается – они бывают шипованные и нешипованные. У каждого вида есть плюсы и минусы, и решение, какой выбрать, зависит от способа и места эксплуатации автомобиля. Шипованная резина лучше ведет себя на бездорожье, снегу, гололеде, а вот на открытом асфальте может скользить из-за плохого сцепления.Нешипованная резина лучше подходит для города – она меньше шумит при езде по асфальту, но имеет более короткий тормозной путь. Иными словами, следует обращать внимание не на цену, а на качественные характеристики, заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/shiny-1737022943.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авилон , volkswagen group, авто, константин епанешников