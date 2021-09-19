https://ria.ru/20210919/rezina-1750729323.html
Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину - РИА Новости, 19.09.2021
Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
Начало осени и похолодание наводят на мысль о том, что пора задуматься о выборе зимней резины для автомобиля. Как сделать это правильно и не переплатить... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T02:17
2021-09-19T02:17
2021-09-19T02:17
авилон
volkswagen group
авто
константин епанешников
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Начало осени и похолодание наводят на мысль о том, что пора задуматься о выборе зимней резины для автомобиля. Как сделать это правильно и не переплатить лишнего, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.Прежде всего, важно обратить внимание на размер шин – он должен соответствовать рекомендации производителя авто. "Не стоит экспериментировать и, например, устанавливать завышенные, заниженные, зауженные колеса, так как это влияет на эксплуатацию и безопасность. Ни в коем случае нельзя забывать, что шина — это единственная часть, которая соединяет машину с дорожным полотном. И пятно контакта шины — очень ответственная область, поэтому к подбору и приобретению зимней резины необходимо подходить крайне внимательно". — указал эксперт.Тип зимних покрышек тоже отличается – они бывают шипованные и нешипованные. У каждого вида есть плюсы и минусы, и решение, какой выбрать, зависит от способа и места эксплуатации автомобиля. Шипованная резина лучше ведет себя на бездорожье, снегу, гололеде, а вот на открытом асфальте может скользить из-за плохого сцепления.Нешипованная резина лучше подходит для города – она меньше шумит при езде по асфальту, но имеет более короткий тормозной путь. Иными словами, следует обращать внимание не на цену, а на качественные характеристики, заключил эксперт.
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авилон , volkswagen group, авто, константин епанешников
Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
Эксперт Епанешников посоветовал выбирать зимнюю резину с учетом места эксплуатации машины
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.
Начало осени и похолодание наводят на мысль о том, что пора задуматься о выборе зимней резины для автомобиля. Как сделать это правильно и не переплатить лишнего, рассказал агентству "Прайм"
директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen
" Константин Епанешников
.
Прежде всего, важно обратить внимание на размер шин – он должен соответствовать рекомендации производителя авто. "Не стоит экспериментировать и, например, устанавливать завышенные, заниженные, зауженные колеса, так как это влияет на эксплуатацию и безопасность. Ни в коем случае нельзя забывать, что шина — это единственная часть, которая соединяет машину с дорожным полотном. И пятно контакта шины — очень ответственная область, поэтому к подбору и приобретению зимней резины необходимо подходить крайне внимательно". — указал эксперт.
Тип зимних покрышек тоже отличается – они бывают шипованные и нешипованные. У каждого вида есть плюсы и минусы, и решение, какой выбрать, зависит от способа и места эксплуатации автомобиля. Шипованная резина лучше ведет себя на бездорожье, снегу, гололеде, а вот на открытом асфальте может скользить из-за плохого сцепления.
Нешипованная резина лучше подходит для города – она меньше шумит при езде по асфальту, но имеет более короткий тормозной путь. Иными словами, следует обращать внимание не на цену, а на качественные характеристики, заключил эксперт.