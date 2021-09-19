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Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе" - РИА Новости, 19.09.2021
Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ и теперь вынуждено покупать его по рыночной цене,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T04:04
2021-09-19T07:39
в мире
природный газ
украина
владимир зеленский
виктор суслов (украинский экономист)
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ и теперь вынуждено покупать его по рыночной цене, достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров. С таким заявлением в эфире телеканала "Первый независимый" выступил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.По его словам, сложившая ситуация – следствие непрофессионализма власти и заявлений президента Владимира Зеленского, о том, что "российский газ – самый грязный в мире".Украина, добавил бывший министр, "попала" ввиду низкой компетентности руководства "Нафтогаза" и правительства.Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в июне, заявил, что газ, который пойдет по "Северному потоку — 2", лучше с экологической точки зрения — он самый чистый в мире.На текущей неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превышала 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению ряда аналитиков, такой рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.
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в мире, природный газ, украина, владимир зеленский, виктор суслов (украинский экономист), россия
04:04 19.09.2021 (обновлено: 07:39 19.09.2021)
 
Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"

Экс-министр Суслов: Украина расплачивается за слова Зеленского о "грязном газе" из России

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкОдногривенная купюра
Одногривенная купюра - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ и теперь вынуждено покупать его по рыночной цене, достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров. С таким заявлением в эфире телеканала "Первый независимый" выступил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
По его словам, сложившая ситуация – следствие непрофессионализма власти и заявлений президента Владимира Зеленского, о том, что "российский газ – самый грязный в мире".
"Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что "мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?" – сказал Суслов.
Украина, добавил бывший министр, "попала" ввиду низкой компетентности руководства "Нафтогаза" и правительства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в июне, заявил, что газ, который пойдет по "Северному потоку — 2", лучше с экологической точки зрения — он самый чистый в мире.
На текущей неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превышала 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению ряда аналитиков, такой рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.
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В миреПриродный газУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор Суслов (украинский экономист)Россия
 
 
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