В Москве председатель одного из УИК покинула свой пост
Глава штаба наблюдателей Ведениктов: председатель одного из УИК покинула свой пост
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель одного из УИК в Москве покинула свой пост в субботу, она отказалась сотрудничать с наблюдателями, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов в воскресенье.
"Один кейс - это участок 115, там председатель комиссии отказалась сотрудничать с наблюдателем, туда приехали два депутата Мосгордумы - наблюдатели от нашего штаба - и с ними отказалась сотрудничать. И в результате мы обратили внимание ТИК на эту странную ситуацию, и председатель была освобождена решением комиссии. Она больше не работает в этой комиссии, но выбран новый председатель", - сказал журналистам Венедиктов.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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