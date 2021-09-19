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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/predsedatel-1750749930.html
В Москве председатель одного из УИК покинула свой пост
В Москве председатель одного из УИК покинула свой пост - РИА Новости, 19.09.2021
В Москве председатель одного из УИК покинула свой пост
Председатель одного из УИК в Москве покинула свой пост в субботу, она отказалась сотрудничать с наблюдателями, сообщил руководитель Общественного штаба по... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:44
2021-09-19T09:44
выборы в государственную думу
политика
москва
алексей венедиктов (журналист)
московская городская дума
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель одного из УИК в Москве покинула свой пост в субботу, она отказалась сотрудничать с наблюдателями, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов в воскресенье."Один кейс - это участок 115, там председатель комиссии отказалась сотрудничать с наблюдателем, туда приехали два депутата Мосгордумы - наблюдатели от нашего штаба - и с ними отказалась сотрудничать. И в результате мы обратили внимание ТИК на эту странную ситуацию, и председатель была освобождена решением комиссии. Она больше не работает в этой комиссии, но выбран новый председатель", - сказал журналистам Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, москва, алексей венедиктов (журналист), московская городская дума, госдума рф
09:44 19.09.2021
 
В Москве председатель одного из УИК покинула свой пост

Глава штаба наблюдателей Ведениктов: председатель одного из УИК покинула свой пост

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель одного из УИК в Москве покинула свой пост в субботу, она отказалась сотрудничать с наблюдателями, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов в воскресенье.
"Один кейс - это участок 115, там председатель комиссии отказалась сотрудничать с наблюдателем, туда приехали два депутата Мосгордумы - наблюдатели от нашего штаба - и с ними отказалась сотрудничать. И в результате мы обратили внимание ТИК на эту странную ситуацию, и председатель была освобождена решением комиссии. Она больше не работает в этой комиссии, но выбран новый председатель", - сказал журналистам Венедиктов.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
 
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