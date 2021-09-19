https://ria.ru/20210919/predsedatel-1750749930.html

В Москве председатель одного из УИК покинула свой пост

В Москве председатель одного из УИК покинула свой пост - РИА Новости, 19.09.2021

В Москве председатель одного из УИК покинула свой пост

Председатель одного из УИК в Москве покинула свой пост в субботу, она отказалась сотрудничать с наблюдателями, сообщил руководитель Общественного штаба по... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:44

2021-09-19T09:44

2021-09-19T09:44

выборы в государственную думу

политика

москва

алексей венедиктов (журналист)

московская городская дума

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель одного из УИК в Москве покинула свой пост в субботу, она отказалась сотрудничать с наблюдателями, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов в воскресенье."Один кейс - это участок 115, там председатель комиссии отказалась сотрудничать с наблюдателем, туда приехали два депутата Мосгордумы - наблюдатели от нашего штаба - и с ними отказалась сотрудничать. И в результате мы обратили внимание ТИК на эту странную ситуацию, и председатель была освобождена решением комиссии. Она больше не работает в этой комиссии, но выбран новый председатель", - сказал журналистам Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, алексей венедиктов (журналист), московская городская дума, госдума рф