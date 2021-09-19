https://ria.ru/20210919/pistolet-1750736274.html
В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа - РИА Новости, 19.09.2021
В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
Новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA", предназначенный для правоохранительных органов и сил спецназа, разработан в инициативном порядке "Златоустовским... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T03:21
2021-09-19T03:21
2021-09-19T07:59
новое оружие россии
безопасность
технологии
роскосмос
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МОСКВА/ЗЛАТОУСТ, 19 сен – РИА Новости. Новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA", предназначенный для правоохранительных органов и сил спецназа, разработан в инициативном порядке "Златоустовским машиностроительным заводом" ("Златмаш", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), сообщил РИА Новости в День оружейника начальник бюро продаж стрелкового оружия АО "Златмаш" Вадим Асташин.Пистолет-пулемет предназначен для ведения ближнего боя в городе. При своих сравнительно небольших размерах и весе он имеет большую огневую мощь. Скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули - 430 метров в секунду, дульная энергия - 638 Джоулей, ресурс составляет 10 000 выстрелов. Оружие имеет прицельную дальность стрельбы до 100 метров. Кучность стрельбы на этой дистанции — 150 миллиметров. "Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами", - отметил представитель "Златмаша".В августе 2021 года "КЕДР-PARA" успешно прошел апробацию под контролем ФКУ НПО "Специальная техника и связь" МВД России. Подразделения, которые опробовали новый пистолет-пулемет, предложили оснастить его планками пикатинни, чтобы на него можно было устанавливать различное навесное оборудование (фонарь, лазерный целеуказатель и т.д.). Такие изменения в конструкцию этого пистолета-пулемета уже внесены, уточнил Асташин.Госиспытания нового пистолета-пулемета запланированы на начало 2022 года, после этого будет принято решение о его постановке на вооружение.Это не первая разработка предприятия "Златмаш", которое ведет свою "оружейную" историю с 1939 года. Предприятие выпускает нарезное охотничье оружие, боевое, служебное и пневматическое оружие.
https://ria.ru/20210919/prazdnik-1750472857.html
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безопасность, технологии, роскосмос
03:21 19.09.2021 (обновлено: 07:59 19.09.2021)
В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
Предприятие "Златмаш" разработало новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA" для спецназа
МОСКВА/ЗЛАТОУСТ, 19 сен – РИА Новости.
Новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA", предназначенный для правоохранительных органов и сил спецназа, разработан в инициативном порядке "Златоустовским машиностроительным заводом" ("Златмаш", входит в госкорпорацию "Роскосмос
"), сообщил РИА Новости в День оружейника начальник бюро продаж стрелкового оружия АО "Златмаш" Вадим Асташин.
""КЕДР-PARA" ПП-2011.000 <...> разработан под патрон калибра 9х19 и должен прийти на смену пистолету-пулемету ПП-91 "Кедр", стоящему в настоящее время на вооружении в силовых структурах", - пояснил он.
Пистолет-пулемет предназначен для ведения ближнего боя в городе. При своих сравнительно небольших размерах и весе он имеет большую огневую мощь. Скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули - 430 метров в секунду, дульная энергия - 638 Джоулей, ресурс составляет 10 000 выстрелов.
Оружие имеет прицельную дальность стрельбы до 100 метров. Кучность стрельбы на этой дистанции — 150 миллиметров. "Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами", - отметил представитель "Златмаша".
В августе 2021 года "КЕДР-PARA" успешно прошел апробацию под контролем ФКУ НПО "Специальная техника и связь" МВД России. Подразделения, которые опробовали новый пистолет-пулемет, предложили оснастить его планками пикатинни, чтобы на него можно было устанавливать различное навесное оборудование (фонарь, лазерный целеуказатель и т.д.). Такие изменения в конструкцию этого пистолета-пулемета уже внесены, уточнил Асташин.
Госиспытания нового пистолета-пулемета запланированы на начало 2022 года, после этого будет принято решение о его постановке на вооружение.
Это не первая разработка предприятия "Златмаш", которое ведет свою "оружейную" историю с 1939 года. Предприятие выпускает нарезное охотничье оружие, боевое, служебное и пневматическое оружие.