https://ria.ru/20210919/pistolet-1750736274.html

В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа

В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа - РИА Новости, 19.09.2021

В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа

Новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA", предназначенный для правоохранительных органов и сил спецназа, разработан в инициативном порядке "Златоустовским... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T03:21

2021-09-19T03:21

2021-09-19T07:59

новое оружие россии

безопасность

технологии

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750741727_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_22c7bd5fa8f8edae78fc77571fa576c6.jpg

МОСКВА/ЗЛАТОУСТ, 19 сен – РИА Новости. Новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA", предназначенный для правоохранительных органов и сил спецназа, разработан в инициативном порядке "Златоустовским машиностроительным заводом" ("Златмаш", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), сообщил РИА Новости в День оружейника начальник бюро продаж стрелкового оружия АО "Златмаш" Вадим Асташин.Пистолет-пулемет предназначен для ведения ближнего боя в городе. При своих сравнительно небольших размерах и весе он имеет большую огневую мощь. Скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули - 430 метров в секунду, дульная энергия - 638 Джоулей, ресурс составляет 10 000 выстрелов. Оружие имеет прицельную дальность стрельбы до 100 метров. Кучность стрельбы на этой дистанции — 150 миллиметров. "Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами", - отметил представитель "Златмаша".В августе 2021 года "КЕДР-PARA" успешно прошел апробацию под контролем ФКУ НПО "Специальная техника и связь" МВД России. Подразделения, которые опробовали новый пистолет-пулемет, предложили оснастить его планками пикатинни, чтобы на него можно было устанавливать различное навесное оборудование (фонарь, лазерный целеуказатель и т.д.). Такие изменения в конструкцию этого пистолета-пулемета уже внесены, уточнил Асташин.Госиспытания нового пистолета-пулемета запланированы на начало 2022 года, после этого будет принято решение о его постановке на вооружение.Это не первая разработка предприятия "Златмаш", которое ведет свою "оружейную" историю с 1939 года. Предприятие выпускает нарезное охотничье оружие, боевое, служебное и пневматическое оружие.

https://ria.ru/20210919/prazdnik-1750472857.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, роскосмос