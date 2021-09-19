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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/peskov-1750758857.html
Песков прокомментировал выигрыш в "Миллионе призов"
Песков прокомментировал выигрыш в "Миллионе призов" - РИА Новости, 19.09.2021
Песков прокомментировал выигрыш в "Миллионе призов"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не знает, выиграл ли он при розыгрыше призов после онлайн-голосования на выборах, планирует это проверить. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:01
2021-09-19T11:01
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
дмитрий песков
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
московская торгово-промышленная палата
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не знает, выиграл ли он при розыгрыше призов после онлайн-голосования на выборах, планирует это проверить.О том, что проголосовавший онлайн Песков выиграл 10 тысяч призовых баллов, сообщил журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."Пока не знаю! Нужно проверить!" - сказал Песков РИА Новости.Ранее вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте сообщал, что среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, также 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, организовано в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210919/vyigrysh-1750756616.html
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политика, севастополь, москва, дмитрий песков, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, московская торгово-промышленная палата, россия
11:01 19.09.2021
 
Песков прокомментировал выигрыш в "Миллионе призов"

Пресс-секретарь президента Песков проверит свой выигрыш в программе "Миллион призов"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не знает, выиграл ли он при розыгрыше призов после онлайн-голосования на выборах, планирует это проверить.
О том, что проголосовавший онлайн Песков выиграл 10 тысяч призовых баллов, сообщил журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
10:49Выборы в Государственную думу
Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов"
"Пока не знаю! Нужно проверить!" - сказал Песков РИА Новости.
Ранее вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте сообщал, что среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, также 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, организовано в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Участок для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 11:16Выборы в Государственную думу
Первые десять квартир разыграли среди москвичей, проголосовавших онлайн
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольМоскваДмитрий ПесковАлексей Венедиктов (журналист)Госдума РФМосковская торгово-промышленная палатаРоссия
 
 
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