https://ria.ru/20210919/peskov-1750758857.html

Песков прокомментировал выигрыш в "Миллионе призов"

Песков прокомментировал выигрыш в "Миллионе призов" - РИА Новости, 19.09.2021

Песков прокомментировал выигрыш в "Миллионе призов"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не знает, выиграл ли он при розыгрыше призов после онлайн-голосования на выборах, планирует это проверить. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:01

2021-09-19T11:01

2021-09-19T11:01

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

дмитрий песков

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

московская торгово-промышленная палата

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не знает, выиграл ли он при розыгрыше призов после онлайн-голосования на выборах, планирует это проверить.О том, что проголосовавший онлайн Песков выиграл 10 тысяч призовых баллов, сообщил журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."Пока не знаю! Нужно проверить!" - сказал Песков РИА Новости.Ранее вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте сообщал, что среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, также 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, организовано в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210919/vyigrysh-1750756616.html

https://ria.ru/20210918/vybory-1750656229.html

севастополь

москва

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политика, севастополь, москва, дмитрий песков, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, московская торгово-промышленная палата, россия