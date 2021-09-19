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Байден предложил Макрону обсудить отказ Австралии от сделки по подлодкам
Байден предложил Макрону обсудить отказ Австралии от сделки по подлодкам - РИА Новости, 19.09.2021
Байден предложил Макрону обсудить отказ Австралии от сделки по подлодкам
Американский лидер Джо Байден предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону провести телефонные переговоры после того, как Канберра разорвала контракт по... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:12
2021-09-19T15:21
в мире
сша
франция
джо байден
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 19 сен — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону провести телефонные переговоры после того, как Канберра разорвала контракт по подлодкам с компанией Naval Group, сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Телефонный разговор состоится в самые ближайшие дни", — заявил он в эфире телеканала BFMTV.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для австралийского Военно-морского флота — для этого Канберра отказалась от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок почти на 66 миллиардов долларов. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". В пятницу Франция впервые в истории отозвала для консультаций послов в США и Австралии.Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн отметила при этом, что администрация США поддерживает тесный контакт с французскими властями и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.
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в мире, сша, франция, джо байден, эммануэль макрон
14:12 19.09.2021 (обновлено: 15:21 19.09.2021)
 
Байден предложил Макрону обсудить отказ Австралии от сделки по подлодкам

Президенты Макрон и Байден проведут переговоры после срыва Австралией сделки по подлодкам

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 сен — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону провести телефонные переговоры после того, как Канберра разорвала контракт по подлодкам с компанией Naval Group, сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
"Телефонный разговор состоится в самые ближайшие дни", — заявил он в эфире телеканала BFMTV.
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для австралийского Военно-морского флота — для этого Канберра отказалась от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок почти на 66 миллиардов долларов.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". В пятницу Франция впервые в истории отозвала для консультаций послов в США и Австралии.
Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн отметила при этом, что администрация США поддерживает тесный контакт с французскими властями и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.
Президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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