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Явка на выборах в Пензенской области превысила 50 процентов

Явка на выборах в Пензенской области превысила 50 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Пензенской области превысила 50 процентов

Явка на выборах губернатора Пензенской области и депутатов Госдумы на 15.00 мск воскресенья превысила 50%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:49

2021-09-19T15:49

2021-09-19T15:49

выборы в государственную думу

политика

пензенская область

госдума рф

кпрф

лдпр

иван белозерцев

олег мельниченко

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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Пензенской области и депутатов Госдумы на 15.00 мск воскресенья превысила 50%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пензенской области также проходят досрочные выборы губернатора."На 15.00 мск явка избирателей по Пензенской области составила 50,29%", - написал избирком в Twitter.Предыдущие губернаторские выборы прошли 13 сентября 2020 года, а два дня до этого шло досрочное голосование. К 15.00 мск тогда проголосовали 50,82% избирателей, а итоговая явка составила 56,62%. По итогам выборов победу одержал действующий на тот момент глава региона Иван Белозерцев. Президент РФ Владимир Путин 23 марта в связи с утратой доверия освободил его от должности.На пост главы региона претендуют врио губернатора Олег Мельниченко ("Единая Россия"), замглавы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ), депутат пензенской гордумы Петр Чугай (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат законодательного собрания региона Александр Васильев (ЛДПР), бизнесмен Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду").

https://radiosputnik.ria.ru/20210919/vybory-1750798266.html

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политика, пензенская область, госдума рф, кпрф, лдпр, иван белозерцев, олег мельниченко, россия