https://ria.ru/20210919/penza-1750777773.html

В Пензенской области проголосовали более 45 процентов избирателей на 12:00

В Пензенской области проголосовали более 45 процентов избирателей на 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Пензенской области проголосовали более 45 процентов избирателей на 12:00

Явка на выборах губернатора и депутатов Госдумы в Пензенской области на 12.00 воскресенья составила 45,35%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:05

2021-09-19T13:05

2021-09-19T13:05

выборы в государственную думу

политика

пензенская область

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750773850_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_629a80a8b1015a8372c287f4aa6dd983.jpg

САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора и депутатов Госдумы в Пензенской области на 12.00 воскресенья составила 45,35%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пензенской области также проходят досрочные выборы губернатора."На 12.00 мск явка избирателей по Пензенской области составила 45,35%", - написал избирком в Twitter.Предыдущие губернаторские выборы прошли 13 сентября 2020 года, а два дня до этого шло досрочное голосование. К 12.00 мск тогда проголосовали 46,39% избирателей, а итоговая явка составила 56,62%. По итогам выборов победу одержал действующий на тот момент глава региона Иван Белозерцев. Президент РФ Владимир Путин 23 марта в связи с утратой доверия отрешил его от должности.На пост главы региона претендуют врио губернатора Олег Мельниченко ("Единая Россия"), замглавы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ), депутат пензенской гордумы Петр Чугай (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат законодательного собрания региона Александр Васильев (ЛДПР), бизнесмен Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду").

пензенская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пензенская область, госдума рф, россия