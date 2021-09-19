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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/penza-1750773570.html
В Пензенской области проголосовали 42 процента избирателей на 10:00
В Пензенской области проголосовали 42 процента избирателей на 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Пензенской области проголосовали 42 процента избирателей на 10:00
Явка на выборах губернатора Пензенской области и депутатов Госдумы на 10.00 мск воскресенья составила 41,78%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:36
2021-09-19T12:36
выборы в государственную думу
политика
пензенская область
госдума рф
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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Пензенской области и депутатов Госдумы на 10.00 мск воскресенья составила 41,78%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пензенской области также проходят досрочные выборы губернатора."Сегодня на 10.00 мск явка 41,78%. На 20.00 мск 18 сентября было 39,68%", - сказала собеседница агентства.Предыдущие губернаторские выборы прошли 13 сентября 2020 года, а два дня до этого шло досрочное голосование. К 10.00 мск тогда проголосовали 43% избирателей, а итоговая явка составила 56,62%. По итогам выборов победу одержал действующий на тот момент глава региона Иван Белозерцев, набравший 78,72% голосов избирателей.Президент РФ Владимир Путин 23 марта в связи с утратой доверия отрешил от должности губернатора Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки на сумму 31 миллион рублей, а 26 марта назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона.В нынешних выборах губернатора участвуют Мельниченко ("Единая Россия"), замглавы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ), депутат пензенской гордумы Петр Чугай (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат заксобрания региона Александр Васильев (ЛДПР), бизнесмен Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду").
https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html
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политика, пензенская область, госдума рф
12:36 19.09.2021
 
В Пензенской области проголосовали 42 процента избирателей на 10:00

В Пензенской области проголосовали 42 процента избирателей на 10:00

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Пензенской области и депутатов Госдумы на 10.00 мск воскресенья составила 41,78%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пензенской области также проходят досрочные выборы губернатора.
"Сегодня на 10.00 мск явка 41,78%. На 20.00 мск 18 сентября было 39,68%", - сказала собеседница агентства.
Предыдущие губернаторские выборы прошли 13 сентября 2020 года, а два дня до этого шло досрочное голосование. К 10.00 мск тогда проголосовали 43% избирателей, а итоговая явка составила 56,62%. По итогам выборов победу одержал действующий на тот момент глава региона Иван Белозерцев, набравший 78,72% голосов избирателей.
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Президент РФ Владимир Путин 23 марта в связи с утратой доверия отрешил от должности губернатора Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки на сумму 31 миллион рублей, а 26 марта назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона.
В нынешних выборах губернатора участвуют Мельниченко ("Единая Россия"), замглавы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ), депутат пензенской гордумы Петр Чугай (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат заксобрания региона Александр Васильев (ЛДПР), бизнесмен Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду").
 
Выборы в Государственную думуПолитикаПензенская областьГосдума РФ
 
 
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