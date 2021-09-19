https://ria.ru/20210919/pamfilova-1750841631.html

Памфилова пожелала членам комиссий здоровья

Памфилова пожелала членам комиссий здоровья - РИА Новости, 19.09.2021

Памфилова пожелала членам комиссий здоровья

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пожелала членам комиссий и наблюдателям здоровья, отметив, что из-за психологического давления каждый день бывают "печальные... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:31

2021-09-19T20:31

2021-09-19T20:31

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пожелала членам комиссий и наблюдателям здоровья, отметив, что из-за психологического давления каждый день бывают "печальные случаи"."Хочу пожелать здоровья всем нашим членам комиссий, наблюдателям. К сожалению, у нас каждый день приносит печальные случаи. У нас сегодня третий член комиссии была увезена с сердечным приступом, потому что нагрузки очень большие. И психологическое давление большое", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Особенно обидно, подчеркнула она, "когда этим занимаются другие члены комиссий одной из партий"."Хотелось бы, чтобы все были заодно, потому что в принципе и наблюдатели, и члены комиссий, и сотрудники правоохранительных органов должны работать на одну задачу: обеспечить нашим избирателям возможность проголосовать в оставшееся время, проголосовать так, как они этого заслуживают", - резюмировала председатель ЦИК.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750780085.html

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политика, цик рф, здоровье - общество, элла памфилова, россия