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Памфилова пожелала членам комиссий здоровья
Памфилова пожелала членам комиссий здоровья - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова пожелала членам комиссий здоровья
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пожелала членам комиссий и наблюдателям здоровья, отметив, что из-за психологического давления каждый день бывают "печальные... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:31
2021-09-19T20:31
выборы в государственную думу
политика
цик рф
здоровье - общество
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пожелала членам комиссий и наблюдателям здоровья, отметив, что из-за психологического давления каждый день бывают "печальные случаи"."Хочу пожелать здоровья всем нашим членам комиссий, наблюдателям. К сожалению, у нас каждый день приносит печальные случаи. У нас сегодня третий член комиссии была увезена с сердечным приступом, потому что нагрузки очень большие. И психологическое давление большое", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Особенно обидно, подчеркнула она, "когда этим занимаются другие члены комиссий одной из партий"."Хотелось бы, чтобы все были заодно, потому что в принципе и наблюдатели, и члены комиссий, и сотрудники правоохранительных органов должны работать на одну задачу: обеспечить нашим избирателям возможность проголосовать в оставшееся время, проголосовать так, как они этого заслуживают", - резюмировала председатель ЦИК.
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политика, цик рф, здоровье - общество, элла памфилова, россия
20:31 19.09.2021
 
Памфилова пожелала членам комиссий здоровья

Памфилова пожелала членам комиссий здоровья в ситуации психологического давления

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пожелала членам комиссий и наблюдателям здоровья, отметив, что из-за психологического давления каждый день бывают "печальные случаи".
"Хочу пожелать здоровья всем нашим членам комиссий, наблюдателям. К сожалению, у нас каждый день приносит печальные случаи. У нас сегодня третий член комиссии была увезена с сердечным приступом, потому что нагрузки очень большие. И психологическое давление большое", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Особенно обидно, подчеркнула она, "когда этим занимаются другие члены комиссий одной из партий".
"Хотелось бы, чтобы все были заодно, потому что в принципе и наблюдатели, и члены комиссий, и сотрудники правоохранительных органов должны работать на одну задачу: обеспечить нашим избирателям возможность проголосовать в оставшееся время, проголосовать так, как они этого заслуживают", - резюмировала председатель ЦИК.
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