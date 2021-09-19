Памфилова заявила, что 8,5 тысяч бюллетеней признаны недействительными
Глава ЦИК Памфилова: более 8,5 тысяч бюллетеней признаны недействительными
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Недействительными, по данным на 17.30 мск, признаны бюллетени на 54 избирательных участках в 17 субъектах РФ, всего более 8,5 тысяч бюллетеней, но эта цифра не окончательная, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"По признанию недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков... По состоянию на полшестого информация. У нас в 17 субъектах Российской Федерации... Всего на 54 избирательных участках, недействительными признаны 8 тысяч 539 избирательных бюллетеней, цифра не окончательная", - заявила Памфилова в информцентре ЦИК.
Она уточнила, что речь идет об Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Северной Осетии, Алтайском, Камчатском, Ставропольском краях, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской области и Москве.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров"