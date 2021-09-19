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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/pamfilova-1750837280.html
Памфилова заявила, что 8,5 тысяч бюллетеней признаны недействительными
Памфилова заявила, что 8,5 тысяч бюллетеней признаны недействительными - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова заявила, что 8,5 тысяч бюллетеней признаны недействительными
Недействительными, по данным на 17.30 мск, признаны бюллетени на 54 избирательных участках в 17 субъектах РФ, всего более 8,5 тысяч бюллетеней, но эта цифра не... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:04
2021-09-19T20:04
выборы в государственную думу
политика
челябинская область
москва
госдума рф
яблоко
элла памфилова
коммунисты россии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Недействительными, по данным на 17.30 мск, признаны бюллетени на 54 избирательных участках в 17 субъектах РФ, всего более 8,5 тысяч бюллетеней, но эта цифра не окончательная, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."По признанию недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков... По состоянию на полшестого информация. У нас в 17 субъектах Российской Федерации... Всего на 54 избирательных участках, недействительными признаны 8 тысяч 539 избирательных бюллетеней, цифра не окончательная", - заявила Памфилова в информцентре ЦИК.Она уточнила, что речь идет об Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Северной Осетии, Алтайском, Камчатском, Ставропольском краях, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской области и Москве.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров"
https://ria.ru/20210919/vybory-1750826172.html
https://ria.ru/20210919/vybory-1750828749.html
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политика, челябинская область, москва, госдума рф, яблоко, элла памфилова, коммунисты россии, россия
20:04 19.09.2021
 
Памфилова заявила, что 8,5 тысяч бюллетеней признаны недействительными

Глава ЦИК Памфилова: более 8,5 тысяч бюллетеней признаны недействительными

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Недействительными, по данным на 17.30 мск, признаны бюллетени на 54 избирательных участках в 17 субъектах РФ, всего более 8,5 тысяч бюллетеней, но эта цифра не окончательная, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"По признанию недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков... По состоянию на полшестого информация. У нас в 17 субъектах Российской Федерации... Всего на 54 избирательных участках, недействительными признаны 8 тысяч 539 избирательных бюллетеней, цифра не окончательная", - заявила Памфилова в информцентре ЦИК.
Подсчет голосов на избирательном участке №727 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 18:24Выборы в Государственную думу
Мониторинговая группа СПЧ не выявила значимых нарушений на выборах
Она уточнила, что речь идет об Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Северной Осетии, Алтайском, Камчатском, Ставропольском краях, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской области и Москве.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров"
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 18:47Выборы в Государственную думу
МВД с начала выборов зафиксировало 5,8 тысячи сообщений о нарушениях
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЧелябинская областьМоскваГосдума РФЯблокоЭлла ПамфиловаКоммунисты РоссииРоссия
 
 
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