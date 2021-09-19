https://ria.ru/20210919/otpusk-1750761657.html

Россияне назвали идеальный по продолжительности отпуск

Россияне назвали идеальный по продолжительности отпуск - РИА Новости, 19.09.2021

Россияне назвали идеальный по продолжительности отпуск

Большинству жителей России для полноценного отдыха от работы необходимо четыре недели отпуска, следует из опроса сервиса SuperJob. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:18

2021-09-19T11:18

2021-09-19T11:19

общество

superjob

россия

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Большинству жителей России для полноценного отдыха от работы необходимо четыре недели отпуска, следует из опроса сервиса SuperJob.Исследование, имеющееся в распоряжении РИА Новости, проводили с 14 по 16 сентября, в нем участвовали 1,6 тысячи человек из всех регионов страны. Согласно результатам, только три процента респондентов заявили, что им достаточно десяти дней отдыха, при этом 17 процентам требуется не менее двух недель. Как отметили в SuperJob, такие отпуска в основном предпочитают люди младше 24 лет, а также зарабатывающие меньше 30 тысяч рублей в месяц.В свою очередь, почти каждый пятый россиянин (19 процентов) высказался за трехнедельный отпуск, а каждый третий (30 процентов) — за четырехнедельный. Еще 23 процента опрошенных считают, что для полноценного отдыха им нужно больше месяца.Ранее руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская рассказала агентству “Прайм”, как перенести отпуск на следующий год. По ее словам, такой вариант допускается, если желание работника отдохнуть может сказаться на нормальной работе организации.Она отметила, что использовать его надо не позднее 12 месяцев по окончании рабочего года, за который он предоставляется. Перенос периода отдыха также должен быть согласован с сотрудником, подчеркнула юрист.

https://ria.ru/20210819/puteshestviya-1746319314.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, superjob, россия