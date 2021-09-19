https://ria.ru/20210919/otpusk-1750761657.html
Россияне назвали идеальный по продолжительности отпуск
Россияне назвали идеальный по продолжительности отпуск - РИА Новости, 19.09.2021
Россияне назвали идеальный по продолжительности отпуск
Большинству жителей России для полноценного отдыха от работы необходимо четыре недели отпуска, следует из опроса сервиса SuperJob. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:18
2021-09-19T11:18
2021-09-19T11:19
общество
superjob
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Большинству жителей России для полноценного отдыха от работы необходимо четыре недели отпуска, следует из опроса сервиса SuperJob.Исследование, имеющееся в распоряжении РИА Новости, проводили с 14 по 16 сентября, в нем участвовали 1,6 тысячи человек из всех регионов страны. Согласно результатам, только три процента респондентов заявили, что им достаточно десяти дней отдыха, при этом 17 процентам требуется не менее двух недель. Как отметили в SuperJob, такие отпуска в основном предпочитают люди младше 24 лет, а также зарабатывающие меньше 30 тысяч рублей в месяц.В свою очередь, почти каждый пятый россиянин (19 процентов) высказался за трехнедельный отпуск, а каждый третий (30 процентов) — за четырехнедельный. Еще 23 процента опрошенных считают, что для полноценного отдыха им нужно больше месяца.Ранее руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская рассказала агентству “Прайм”, как перенести отпуск на следующий год. По ее словам, такой вариант допускается, если желание работника отдохнуть может сказаться на нормальной работе организации.Она отметила, что использовать его надо не позднее 12 месяцев по окончании рабочего года, за который он предоставляется. Перенос периода отдыха также должен быть согласован с сотрудником, подчеркнула юрист.
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общество, superjob, россия
11:18 19.09.2021 (обновлено: 11:19 19.09.2021)
Россияне назвали идеальный по продолжительности отпуск
SuperJob: большинство россиян назвали идеальным отпуск на четыре недели
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Большинству жителей России
для полноценного отдыха от работы необходимо четыре недели отпуска, следует
из опроса сервиса SuperJob.
Исследование, имеющееся в распоряжении РИА Новости, проводили с 14 по 16 сентября, в нем участвовали 1,6 тысячи человек из всех регионов страны. Согласно результатам, только три процента респондентов заявили, что им достаточно десяти дней отдыха, при этом 17 процентам требуется не менее двух недель. Как отметили в SuperJob, такие отпуска в основном предпочитают люди младше 24 лет, а также зарабатывающие меньше 30 тысяч рублей в месяц.
В свою очередь, почти каждый пятый россиянин (19 процентов) высказался за трехнедельный отпуск, а каждый третий (30 процентов) — за четырехнедельный. Еще 23 процента опрошенных считают, что для полноценного отдыха им нужно больше месяца.
Ранее руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская рассказала агентству “Прайм”
, как перенести отпуск на следующий год. По ее словам, такой вариант допускается, если желание работника отдохнуть может сказаться на нормальной работе организации.
Она отметила, что использовать его надо не позднее 12 месяцев по окончании рабочего года, за который он предоставляется. Перенос периода отдыха также должен быть согласован с сотрудником, подчеркнула юрист.